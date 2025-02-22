Источники издания намекнули, что спецпредставитель Келлогг смог убедить украинцев это сделать.

Соглашение о добыче полезных ископаемых может быть подписано Украиной и США уже сегодня.

Об этом сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники. "Соглашение может быть подписано уже в субботу, хотя оно еще не готово", - сообщили источники. При этом более детальной информации оно не предоставило.

В материале WSJ отмечается, что источник, приближенный к украинскому правительству, сообщил, что "большую роль" в согласовании условий соглашения сыграл спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлогг, "укрепив доверие с Зеленским и другими украинскими чиновниками во время трехдневного визита в Киев".

Видео дня

Соглашение о полезных ископаемых

Вчера издание Axios сообщило, что американские и украинские чиновники всю ночь до утра пятницы обсуждали условия соглашения, пытаясь достичь консенсуса и избежать ухудшения отношений между Украиной и США.

Советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Майк Волц анонсировал, что Зеленский в ближайшее время подпишет соглашение о добыче полезных ископаемых. Сам Зеленский во вчерашнем вечернем обращении выразил надежду на справедливый исход соглашения между США и Украиной.

Сегодня издание Reuters написало, что США могут лишить Украину доступа к жизненно важной спутниковой интернет-системе Starlink, чтобы заставить подписать соглашение о добыче полезных ископаемых. По данным издания, эту угрозу озвучивали уже дважды, в том числе на встрече спецпредставителя Белого дома по вопросам Украины Кита Келлогга и Зеленского.

Вас также могут заинтересовать новости: