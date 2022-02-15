По информации инсайдеров, коронация состоится в течение года после получения титулов короля и королевы.

В Букингемском дворце уже разрабатывают план вступления на престол принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз.

Подготовке дали кодовое название "Операция "Золотая сфера"", пишет elle.ua.

По информации инсайдеров, коронация состоится в течение года после получения Чарльзом и Камиллой титулов короля и королевы.

Мероприятие будет отличаться от традиционных церемоний: оно будет более упрощенным и дешевым, поскольку принц Чарльз выступает за скромную монархию. Предполагается, что именно служба задаст тон его правлению.

"Такая упрощенная монархия будет демонстрироваться повсюду. Не буду удивлен, если на балконе Букингемского дворца будут стоять только Чарльз с Камиллой и Кейт с Уильямом и детьми", — утверждает инсайдер.

По информации СМИ, принц Гарри и Меган Маркл скорее всего не присоединятся к семье на коронации.

Как писал УНИАН, британская королева Елизавета II в этом году отпраздновала 70-ю годовщину своего правления и официально назвала своих наследников.

Вместе с тем, королевские эксперты не возлагают больших надежд на принца Чарльза и Камиллу Паркер-Боулз и считают, что судьба королевства находится в руках Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

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