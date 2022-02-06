Этот день королева проводит в кругу семьи, получая многочисленные поздравления.

Сегодня королева Великобритании Елизавета II отмечает Платиновый юбилей. Она стала первым британским монархом, правившим 70 лет.

Как сообщает ВВС, этот день королева проводит в кругу семьи, получая многочисленные поздравления.

Сын Елизаветы II и будущий наследник престола принц Уэльский Чарльз поздравил королеву с юбилеем, назвав ее правление на протяжении семи десятилетий выдающимся достижением.

"Преданность королевы благополучию своего народа с каждым годом вызывает все большее восхищение", - заявил он.

Принц Чарльз также прокомментировал распоряжение Елизаветы II о том, чтобы его жена Камилла в будущем получила титул королевы-консорта.

"Мы глубоко осознаем, какую честь оказывает нам желание моей матери", - сказал он.

Платиновый юбилей пришелся на первый год без герцога Эдинбургского, с которым королева состояла в браке 73 года. Он умер в прошлом году.

В своем обращении к народу королева выразила всем благодарность за поддержку. Она упомянула, как много ей дала бескорыстная поддержка принца Филиппа и поблагодарила за добросердечие "людей всех национальностей, вероисповеданий и возрастов" в ее стране.

"Я хотела бы выразить всем вам свою благодарность за поддержку.", - говорится в обращении, которое королева подписала: "Ваша слуга, Елизавета".

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Среди поздравивших королеву были Борис Джонсон, Тереза Мэй и Дэвид Кэмерон - трое из 14 британских премьер-министров, сменившихся за время ее правления.

Кульминация торжеств состоится в начале лета: в Британии со 2 по 5 июня объявлены общенациональные выходные.

В рамках празднований в стране пройдут концерты, вечеринки и другие мероприятия, а королевские дворцы Балморал и Сандрингем будут открыты для посетителей в последние три дня праздников.

Напомним, британская королева взошла на престол в возрасте 25 лет 6 февраля 1952 года.

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