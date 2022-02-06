Королева сделала заявление по случаю по случаю 70 лет со дня восхождения на престол.

Елизавета II назвала имя следующей королевы Британии. Ходило много слухов о том, что после нее на престол взойдет жена принца Уильяма Кейт Миддлтон, но оказалось, что королевой станет не она.

Елизавета II сделала заявление о будущей королеве Британии в своем обращении по случаю 70-летия правления, которое опубликовали в Twitter королевской семьи.

6 февраля Королева Великой Британии и Северной Ирландии Елизавета II и вся ее семья отмечают юбилей. Ровно 70 лет назад она взошла на престол и стала королевой. В честь этого праздника Елизавета II раскрыла многолетнюю интригу и рассказала, кто станет королевой после нее.

Оказалось, Елизавета II хочет, чтобы герцогиня Корнуолльская Камилла получила титул королевы-консорта. Это произойдет тогда, когда муж Камиллы принц Чарльз (сын Елизаветы II) взойдет на престол.

Ранее предполагалось, что вместо Чарльза на престол может взойти его старший сын принц Уильям. Тогда бы королевой могла стать Кейт Миддлтон. Также ходили слухи, что если Чарльз и станет королем, то его жена Камилла получит титул принцессы-консорта. Теперь же все домыслы опровергла сама Елизавета II.

"И тогда, когда придет время, мой сын Чарльз станет королем, я знаю, что вы окажете ему и его жене Камилле такую же поддержку, которую вы дали мне. И я искренне желаю, чтобы, когда придет время, Камилла была известна как королева-консорт, поскольку она продолжает свою верную службу", - отмечается в обращении Елизаветы II.

Читайте такжеХотел убить Елизавету II: парень с арбалетом снял видео перед вторжением в замокРанее УНИАН уже сообщал, что сын Елизаветы ІІ лишился титулов после обвинений в изнасиловании 20-летней давности. Принца Эндрю исключили из королевской семьи.

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