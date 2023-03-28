Словакия хочет нарастить производство 155-мм снарядов на фоне войны в Украине. Государство стремится за год выпускать в пять раз больше боеприпасов указанного образца — 150 тыс. вместо 30 тыс.
Как сообщил портал Bloomberg, такими планами поделился министр обороны Словакии Ярослав Надь на конференции по внешней и европейской политике Братиславы. Он сказал: "Словакия может увеличить производство артиллерийских снарядов с 30 000 до 150 000 в год".
По словам главы оборонного ведомства, государство уже вкладывает средства в расширение текущих производственных мощностей. Это позволит нарастить выпуск 155-милимметровых боеприпасов до 100 тысяч в год.
"Цифра в 150 тысяч может быть достигнута при дополнительной поддержке ЕС, о чем говорилось во время прошлогоднего визита еврокомиссара по внутреннему рынку и услугам Тьерри Бретона относительно словацких объектов вооружения", — добавил Надь.
Страны Европы наращивают производство боеприпасов для помощи Украине
Государства ЕС 20 марта достигли политического консенсуса в вопросе отправки 1 миллиона 155-милимметровых снарядов для ВСУ.
Европейское оборонное ведомство создало проектное соглашение для совместных закупок боеприпасов для Украины. Его подписали 19 стран Евросоюза и Норвегия. Последней к списку присоединилась Испания.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 27 марта объявил, что все оборонно-промышленные предприятия нарастят производство боеприпасов. Снаряды будут изготавливаться в том числе для нужд украинских военных.