Чтобы добиться такого объема, государству понадобится поддержка ЕС.

Словакия хочет нарастить производство 155-мм снарядов на фоне войны в Украине. Государство стремится за год выпускать в пять раз больше боеприпасов указанного образца — 150 тыс. вместо 30 тыс.

Как сообщил портал Bloomberg, такими планами поделился министр обороны Словакии Ярослав Надь на конференции по внешней и европейской политике Братиславы. Он сказал: "Словакия может увеличить производство артиллерийских снарядов с 30 000 до 150 000 в год".

По словам главы оборонного ведомства, государство уже вкладывает средства в расширение текущих производственных мощностей. Это позволит нарастить выпуск 155-милимметровых боеприпасов до 100 тысяч в год.

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"Цифра в 150 тысяч может быть достигнута при дополнительной поддержке ЕС, о чем говорилось во время прошлогоднего визита еврокомиссара по внутреннему рынку и услугам Тьерри Бретона относительно словацких объектов вооружения", — добавил Надь.

Страны Европы наращивают производство боеприпасов для помощи Украине

Государства ЕС 20 марта достигли политического консенсуса в вопросе отправки 1 миллиона 155-милимметровых снарядов для ВСУ.

Европейское оборонное ведомство создало проектное соглашение для совместных закупок боеприпасов для Украины. Его подписали 19 стран Евросоюза и Норвегия. Последней к списку присоединилась Испания.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 27 марта объявил, что все оборонно-промышленные предприятия нарастят производство боеприпасов. Снаряды будут изготавливаться в том числе для нужд украинских военных.

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