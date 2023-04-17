Все самолеты безопасно доставлены на вооружение ВСУ.

Словакия передала Украине все 13 обещанных истребителей МиГ-29. Первые 4 единицы отправили в марте, а еще 9 удалось безопасно доставить в течение месяца.

Такой информацией поделился министр обороны Словакии Ярослав Надь на личной странице на Facebook. Он написал: "13 МиГов уже в Украине. Нам удалось безопасно переместить истребители, которые больше не нужны Словакии, что позволит защитить невинные жизни в Украине от российского убийства. Оставшиеся 9 единиц (4 были переброшены украинскими пилотами в марте) были отправлены с соблюдением максимальной безопасности, и снова огромная благодарность всем задействованным силам, поскольку в таких случаях это действительно важная и сложная логистическая операция".

Надь отдельно подчеркнул, что Украина может обслуживать МиГ-29. А в Словакии возникали трудности с поддержанием истребителей в рабочем состоянии.

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Передача МиГ-29 Украине: последняя информация

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, благодаря поставкам самолетов от Польши и Словакии удалось укомплектовать три бригады истребителей. Однако для превосходства в небе Украине нужны современные многоцелевые самолеты.

Польша 13 апреля подала заявку на получение официального разрешения ФРГ на отправку МиГ-29 для ВСУ из бывших восточногерманских складов. Берлин одобрил эту инициативу.

Следом президент Польши Анджей Дуда заявил: "Вполне вероятно, что мы будем отправлять эти самолеты [МиГ-29 в Украину], — то, что осталось у нас в наличии, — постепенно".

Болгария опровергла заявления СМИ о безвозмездной передаче истребителей для ВСУ. Однако сейчас государство работает над заменой части вооружения и реализацией трехсторонних сделок. Каких именно, не уточнялось, но они могут касаться и поставок МиГ-29 в Украину.

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