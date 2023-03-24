Примечательно, что словаки относятся к российским иммигратам лучше, чем к украинским.

В Словакии 44% населения выразили недовольство в отношении украинских беженцев. Они считают, что украинцы делают хуже их страну.

Об этом свидетельствуют данные нового Евробарометра, сообщило издание Euractiv. Как прокомментировал результаты социолог Михал Вашечка, директор братиславского Института политики, очевидно, что Словакия не принадлежит к странам, открытым к национальному разнообразию.

"Эти цифры еще больше удивляют, потому что украинцы показали плохие результаты по сравнению с другими группами", - добавил он.

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При этом социолог отметил, что непонятно, является ли это недовольство результатом опыта общения словаков с украинцами, или оно происходит от образов "украинской мафии, коррумпированного государства", которые формировали мнение об украинцах последние 30 лет.

Опрос также указал на то, что 56,6% опрошенных считают, что украинские беженцы негативно влияют на экономику, но это не подтверждает последний анализ рынка труда, который показал, что украинцы компенсируют дефицит рабочей силы в таких отраслях, как здравоохранение и гостинично-ресторанный бизнес. "Иностранные работники в Словакии, особенно из Украины, внесли большой вклад в рост занятости в 2022 году", - говорится в анализе.

Опрос выявил более глубокую неприязнь словаков с иностранцами. Так 42% респондентов заявили, что иностранцы нарушают словацкую культуру. Самую большую нетерпимость словаки испытывают к иммигрантам из Африки и Ближнего Востока, а лояльность они выразили к иммигрантам из РФ.

Позиция Словакии относительно войны в Украине

Власти Словакии продлили до 4 марта 2024 года льготные условия пребывания в стране для беженцев из Украины.

В феврале глава МИД Словакии Растислав Качер послал "вслед за российским кораблем" венгерского премьера Виктора Орбана, который поддерживает агрессию Путина.

23 марта Словакия передала Украине четыре МиГ-29. Эту информацию подтвердил Генштаб ВСУ.

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