В то же время Литва из-за мигрантов вводит с 10 ноября чрезвычайное положение в приграничной зоне.

Ситуация со скоплением мигрантов на белорусско-польской границе угрожает безопасности и стабильности всего Евросоюза.

Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий написал сегодня в Twitter.

"Охрана польской границы является нашим национальным интересом. Но сегодня под угрозой стабильность и безопасность всего ЕС. Эта гибридная атака режима Лукашенко направлена против всех нас. Мы не будем сдаваться и будем защищать мир в Европе вместе с нашими партнерами из НАТО и ЕС", - говорится в сообщении.

В свою очередь, из-за миграционного кризиса на внешних границах ЕС с Беларусью чрезвычайное положение в приграничной зоне с полуночи 10 ноября вводит Литва.

Как пишет DW, правительство одобрило соответствующее предложение МВД и передало его на рассмотрение парламента страны.

Режим чрезвычайного положения будет действовать месяц вдоль всей литовско-белорусской границы, в пунктах регистрации и содержания беженцев, а также вокруг них. Накануне в одном из таких пунктов произошли беспорядки, правоохранители применили слезоточивый газ.

"Мы видим, что происходит на польско-белорусской границе, и это, конечно, означает, что нам нужно готовиться к таким же вторжениям и нападениям", - заявила глава МВД Литвы Агне Билотайте.

Она указала, что необходимо усилить безопасность границ. Свои планы министр намерен обсудить и с немецким коллегой Хорстом Зеехофером.

Как сообщал УНИАН, утром во вторник Польша на неопределенное время закрыла пограничный переход с Беларусью в пункте пропуска "Кузница" из-за напряженной ситуации с мигрантами.

Вторые сутки большое количество мигрантов, которые намеревались попасть через Беларусь в ЕС, находятся вблизи границы с Польшей. Накануне власти Польши распорядились усилить охрану границы с Беларусью. По данным польской стороны, люди находились под контролем вооруженных белорусских подразделений, которые определяли направление движения мигрантов.

Скандал из-за нелегальных мигрантов в Европе

Литва и Латвия, а также Польша и Эстония обвиняют власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов как оружие в так называемой гибридной войне против ЕС.

Польский парламент проголосовал за легализацию изгнания мигрантов на границе. Изменения в законе предусматривают, что незаконно пересекающие границу мигранты, задержанные на месте, должны покинуть территорию Польши. Им также может быть запрещен въезд в страну на срок от шести месяцев до трех лет. После принятия поправки к закону парламент также одобрил строительство пограничного сооружения стоимостью 353 млн евро, которое должно быть оборудовано датчиками движения.

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Вильнюс, Рига, Варшава и Таллин призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства через поощрение иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза. На границе Польши уже погибли несколько мигрантов.

Литва начала строительство 508-километрового физического заграждения на границе с Беларусью, чтобы прекратить проникновение нелегальных мигрантов с территории соседней страны.

Против Александра Лукашенко в Германии начали расследование из-за наплыва нелегалов.

Правительство в Варшаве обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза. Лукашенко уже объявил в конце мая, что его страна больше не будет препятствовать проезду мигрантов в ЕС - так официальный Минск отреагировал на ужесточение санкций Запада против Беларуси.

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Автор: Инна Андалицкая