Нелегалы в сопровождении белорусских пограничников бросают в польских военных камни.

На границе Беларуси с Польшей продолжаются провокации со стороны белорусских пограничников, которые выталкивают нелегальных мигрантов на польскую сторону.

В новом видео, опубликованном Министерством обороны Польши видно, как некоторые мигранты пытаются атаковать польских пограничников, бросая в них ветки и камни.

"Польские солдаты и офицеры пограничной службы сталкиваются с такими ситуациями ежедневно. Группа мигрантов - молодых людей - в присутствии хотя бы одного белоруса сегодня атаковала наши посты", - отметили в Минобороны.

По словам министра обороны Польши Мариуша Блащака, ситуация на границе становится все более напряженной.

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"Ситуации подобного рода сейчас стали почти обычным явлением. Мы все должны быть благодарны нашим солдатам и пограничникам за их службу", - написал Блащак в Twitter.

На другом видео, опубликованном журналистом Тадеушом Гичаном видно, как белорусские пограничники силой выталкивают нелегалов через забор на границе с Польшей.

"Вооруженные приспешники Лукашенко, одетые как боевики ИГИЛ, буквально выталкивают женщин и детей через польский пограничный забор и создают живой щит, чтобы помешать им вернуться в Беларусь", - написал Гичан в Twitter.

Скандал из-за нелегальных мигрантов в Европе

Литва и Латвия, а также Польша и Эстония обвиняют власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС.

Ранее польский парламент проголосовал за легализацию изгнания мигрантов на границе. Изменения в законе предусматривают, что незаконно пересекающие границу мигранты, задержанные на месте, должны покинуть территорию Польши. Им также может быть запрещен въезд в страну на срок от шести месяцев до трех лет. После принятия поправки к закону парламент также одобрил строительство пограничного сооружения стоимостью 353 млн евро, которое должно быть оборудовано датчиками движения.

Вильнюс, Рига, Варшава и Таллин призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства через поощрение иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза. На границе Польши и Беларуси уже погибли несколько мигрантов.

Литва начала строительство 508-километрового физического заграждения на границе с Беларусью, чтобы прекратить проникновение нелегальных мигрантов с территории соседней страны.

В отношении Александра Лукашенко в Германии начали расследование из-за наплыва нелегалов.

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Автор: Александр Топчий