Все дело в том, что правительство столкнулось с нехваткой подходящего жилья для украинцев.

Шотландия приостанавливает программу помощи украинским беженцам. Речь идет о программе "суперспонсорства", в рамках которой украинцы получают бесплатное жилье.

Об этом сообщает The Guardian.

Так, правительство Шотландии решило приостановить свою программу спонсорства для украинских беженцев на три месяца. Все дело в том, что в стране столкнулись с нехваткой подходящего жилья. Приостановка программы, считают в правительстве, будет гарантировать, что уже перемещенные лица, как и те, кто прибудет в Шотландию в ближайшие месяцы, точно окажутся в безопасности и получат поддержку в полном объеме.

По данным, уже 4 тысячи 666 из 7 тысяч украинцев, уже прибывших в Шотландию, получили жилье это по "схеме суперспонсорства" , которая была запущена 18 марта. В Шотландии ожидают, что в ближайшие месяцы страна примет еще 18 тысяч человек.

Если же украинских беженцев будет еще больше, то местным властям, возможно, придется экстренно размещать их в условиях, которые не соответствуют "теплому шотландскому приему", считают в правительстве.

Именно поэтому Шотландия призвала Великобританию отменить визовые требования и помочь украинцам. Предполагается, что в среду может появиться схема, благодаря которой люди, обращающиеся за британской визой, смогут выбирать в качестве "спонсора" своего пребывания шотландскую сторону. И только после того, как в МВД Великобритании одобрят такую заявку, беженцы смогут отправиться в Шотландию.

"По состоянию на 5 июля правительственные данные показывают, что количество заявлений на получение визы, в которых Шотландия указана в качестве спонсора, выросло на 21% по сравнению с предыдущей неделей, количество выданных виз выросло на 27%, а число прибывающих по схеме спонсора выросло на 20%", - сообщает The Guardian.

В правительстве Шотландии предполагают, что количество беженцев будет расти, а потому понадобится больше жилья для их размещения. Селить людей планируют уже в гостиницах и студенческих городах, а в июле их начнут размещать на борту пассажирского судна.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в ЕС частично отменяют бесплатный проезд для украинцев.

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