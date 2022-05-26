С 1 июня некоторые страны отменят бесплатный проезд для беженцев из Украины, но

Страны Евросоюза с 1 июня частично отменят бесплатный проезд для украинцев на общественном транспорте. Часть стран сделает проезд для переселенцев платным, но предложит льготы. Об этом сообщает европейский сайт для переселенцев.

Какие страны отменят бесплатный проезд для переселенцев

С 1 июня платным будет проезд в Германии, Польше, Болгарии, Швейцарии и Чехии.

При этом некоторые из этих стран предложат украинцам льготный проезд по сниженной цене.

Так, в Германии украинцы смогут приобрести проездной стоимостью 9 евро на все виды общественного транспорта и проезд в региональных поездах. В Чехии проездной на все виды транспорта обойдется в 7 евро. Предположительно, для покупки льготного проездного нужно будет предоставить на кассе украинский паспорт.

В Польше с 1 июня украинцы будут иметь право бесплатного проезда только на маршрутах из нескольких городов Польши: Хелма, Дорогуска, Люблина, Грубешева, Перемышля, Загужа, Ярослава и Жешува.

Другие правила проезда в транспорте для беженцев в Польше не изменятся. К примеру, бесплатно ездить в поездах 2-го класса TLK и IC могут украинцы, которые пересекли границу с 24 февраля, и принадлежат к таким группам:

дети до 18 лет;

женщины;

мужчины старше 60 лет;

мужчины возрастом от 18 до 60 лет с инвалидностью.

Сделать проезд платным летом могут и другие страны - список будет дополняться на специальном сайте ЕС для украинских беженцев.

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