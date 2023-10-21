Переданного груза не хватит для всех людей.

Сегодня утром Египет открыл на границе с Газой пункт пропуска "Рафах". Хотя ожидалось, что он будет работать для эвакуации иностранцев, на территорию региона въехали 20 грузовиков с гуманитарной помощью и после этого "Рафах" снова закрыли.

Как сообщило катарское издание Al Jazeera, грузовикам разрешили двигаться в район между египетскими воротами и палестинскими воротами. Помощь планируют перегрузить на транспорт ООН и отвести на их склады, откуда ее будут распространять по сектору Газы.

По словам доцента кафедры Ближнего Востока в Университете Хамада бин Халифы в Дохе Марка Оуэна Джонса, такое количество помощи "совершенно незначительно".

"Около 100 000 тонн помощи хватит, чтобы содержать полмиллиона человек в течение недели. Если принять во внимание, что в Газе два миллиона человек и лишь часть этой помощи проходит, что это даст?", - возмущен он.

Джонс пояснил, что важно получать гуманитарную помощь, однако "проблематично" воспринимать это как победу Газы, ведь в городе уже исчерпаны запасы. Предоставленный груз может только поддержать определенный уровень "облегчения страданий".

Указывается, что грузовики с гуманитарной помощью не содержат горючего. Это при том, что в Газе пять больниц полностью перестали функционировать, а еще две работают с низким запасом топлива.

За сообщением ВОЗ, гуманитарная помощь для Газы содержит лекарства и другие медицинские средства от травм для 1200 человек. Также туда вошли портативные травматические сумки для стабилизации на месте для 235 раненых, медикаменты для людей с хроническими заболеваниями (для 1500 человек), основные лекарства и средства медицинского назначения для 300 тысяч человек. Их доставят в течение трех месяцев. Также ВОЗ передает хирургические инструменты и оборудование для тысячи человек, дезинфицирующие средства, антибиотики, цистерны с водой и палатки.

"ВОЗ сотрудничает с обществами Красного Полумесяца Египта и Палестины, чтобы обеспечить безопасное прохождение этих критически важных материалов и их доставку в больницы и медицинские учреждения", — отмечается в сообщении.

В организации знают, что поставки гуманитарной помощи вряд ли удовлетворят потребности местных жителей, поскольку "военные действия продолжают расти".

Война Израиля против ХАМАС - последние новости

Как писал УНИАН, 7 октября боевики ХАМАС в секторе Газа обстреляли Израиль и ворвались на его территорию. Там боевики убивали людей, брали пленных и занимались грабежом.

Израиль провел зачистку от террористов на своей территории, а затем объявил о полную блокаду Газы. В течение 10 дней армия Израиля непрерывно наносила авиационные удары по Газе.

Министерство здравоохранения Палестины сообщило о гибель около 3000 человек.

Несмотря на это Израиль решил провести еще и наземную операцию. Министр обороны Израиля Йоав Галлант уже пообещал, что бойцы израильской армии скоро увидят сектор Газа с середины.

США и европейские правительства при посредничестве Катара убеждают Израиль отложить вторжение в сектор Газа, чтобы попытаться уговорить ХАМАС освободить заложников.

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