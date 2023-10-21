Посольство США предупредило, что стоит ожидать "потенциально хаотичной и беспорядочной среды по обе стороны границы".

Египет сегодня, 21 октября открыл пропускной пункт "Рафах" с сектором Газы. Это сделали для эвакуации иностранцев из региона.

Как сообщалось в заявлении посольства США в Израиле, пункт пропуска заработал в 10 утра. Дипломаты надеялись, что многие люди смогут пересечь границу в случае ее открытия. Посольство предупредило граждан США, которые будут пытаться въехать в Египет, что стоит ожидать "потенциально хаотичной и беспорядочной среды по обе стороны границы".

"Ситуация остается динамичной и изменчивой, а среда безопасности - непредсказуемой. Вы должны оценить свою личную безопасность, прежде чем решить двигаться к границе или пытаться пересечь ее", - говорится в сообщении.

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Однако позже CNN сообщил, что "Рафах" закрылся после того, как через него проехали 20 грузовиков.

Война Израиля против ХАМАС - последние новости

Как писал УНИАН, 7 октября боевики ХАМАС обстреляли Израиль из сектора Газа, а затем ворвались на израильскую территорию. Они убивали людей, захватывали территорию, а также брали пленных и занимались грабежом.

До 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) восстановила контроль над населенными пунктами и объявил о полную блокаду Газы. В течение 10 дней армия Израиля непрерывно наносила авиационные удары по Газе. Наиболее мощные удары были в ночь на 16 октября.

Подконтрольное группировке ХАМАС Министерство здравоохранения Палестины сообщило о гибели около 3000 человек.

Несмотря на это Израиль решил провести еще и наземную операцию. Сначала израильские военные говорили, что нанесут "скоординированные удары с воздуха, моря и земли" для уничтожения террористов в Секторе Газа. Но позже представители ЦАХАЛа заявили, что наземное наступление может отличаться от ожиданий: начаться позже и длиться дольше.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант вчера заявил, что бойцы израильской армии уже вскоре увидят сектор Газа с середины.

США и европейские правительства при посредничестве Катара убеждают Израиль отложить вторжение в сектор Газа, чтобы попытаться уговорить ХАМАС освободить заложников

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