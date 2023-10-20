Они считают, что группировка может согласиться освободить хотя бы часть граждан, захваченных 7 октября.

США и европейские правительства при посредничестве Катара убеждают Израиль отложить вторжение в сектор Газа, чтобы попытаться уговорить ХАМАС освободить заложников, сообщают Bloomberg и The Wall Street Journal со ссылкой на американских и европейских чиновников.

Переговоры с движением ХАМАС, признанным США и ЕС террористической организацией, представляют собой деликатный процесс, который может завершиться неудачей, утверждают источники изданий. Однако, считают они, группировка может согласиться освободить хотя бы часть граждан, захваченных 7 октября.

По словам людей, первоначально сопротивляясь отсрочке масштабной военной операции по искоренению ХАМАС после нападения, по словам официальных лиц, Израиль согласился под давлением США воздержаться. Публично Израиль в последние дни изменил свой тон относительно планов операции, предложив более ограниченный подход, который может снизить потери среди гражданского населения.

Видео дня

Заложники, взятые ХАМАС в Израиле

ХАМАС освободил двух американских заложников, сообщил представитель вооруженного крыла данной группировки. Заложники, мать и ее дочь, были освобождены "по гуманитарным соображениям" в ответ на посреднические усилия Катара. Позже израильские официальные лица подтвердили, что ХАМАС освободил двух американских заложников.

По словам израильского чиновника, освобождение было односторонним шагом, предпринятым ХАМАС, а не частью соглашения.

Представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что израильские военные уже уведомили семьи 199 заложников о том, что их близкие удерживаются в секторе Газа.

Вас также могут заинтересовать новости: