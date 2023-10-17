Девушка сообщила, что во время захвата в заложники травмировала руку.

Террористическая группировка ХАМАС впервые обнародовало видео молодой израильтянки французского происхождения, которую захватили в заложники во время кровавого нападения на Израиль 7 октября.

Как сообщает CNN, террористы показали 21-летнюю Мию Шем. Девушка на видео говорит, что получила травму руки и ее доставили в Газу.

Это первое видео ХАМАС с заложниками, удерживаемыми в Газе. По данным Израиля, террористы удерживают 199 заложников. В то же время ХАМАС утверждает, что заложников 200-250.

Видео дня

Армия обороны Израиля сообщила семье Шем о ее похищении на прошлой неделе и сейчас поддерживает связь с родными девушки. Отмечается, что израильская сторона использует "все разведданные и оперативные средства для возвращения похищенных" и что "ХАМАС пытается представить себя как гуманитарную организацию, одновременно действуя как отвратительная террористическая организация, ответственная за убийства и похищения младенцев, женщин, детей и пожилых людей".

Представитель "Бригад Аль-Касам", боевое крыло ХАМАС, ранее заявил, что группа "привержена" защите заложников и что она освободит заложников с иностранным гражданством, когда "возникнет такая возможность на месте".

Заложники у террористов ХАМАС

Ранее сообщалось, что боевики ХАМАС продолжают удерживать в Секторе Газа израильских заложников. Количество подтвержденных израильских заложников, удерживаемых в Газе, составляет 126 человек.

На фоне вторжения боевиков ХАМАС в Израиль, Соединенные Штаты не исключают возможности ввод своих войск для освобождения заложников, захваченных в ходе противостояния.

После нападения палестинской террористической группировки ХАМАС на Израиль мир облетело видео, на котором можно увидеть, как в грузовике между террористами лежит неподвижная женщина с дредами и татуировками. Ее быстро узнали-это 22-летняя немка Шани Лук. Сейчас появился проблеск надежды на ее спасение, поэтому семья умоляет о помощи.

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