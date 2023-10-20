Израиль, похоже, находится за полшага от того, чтобы начать масштабное наземное вторжение в Сектор Газа.

Бойцы израильской армии уже вскоре увидят сектор Газа изнутри. Такое заявление сделал министр обороны Израиля Йоав Галлант во время встречи с военными вблизи границы с сектором, пишет CNN.

"Вы сейчас видите Газу издалека, скоро вы увидите ее изнутри. Команда будет", - сказал он солдатам.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху тоже накануне посетил одну из частей ЦАХАЛа, ставшую лагерем у границы с Газой. "Весь народ Израиля стоит за вами, и мы нанесем сильный удар нашим врагам, чтобы мы могли достичь победы. К победе! Готовы?" - произнес глава правительства перед солдатами.

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Командующий Южным командованием Армии обороны Израиля генерал-майор Ярон Финкельман побывал на другом участке границы и высказался в похожей манере.

"Это маневрирование переведет войну на сторону врага, и мы одержим победу на их территории. Эти маневры будут длинными, тяжелыми, напряженными, но у нас есть лучшие командиры и бойцы, которых может предложить ЦАХАЛ", – сказал он.

Война Израиля против ХАМАС - последние новости

Как писал УНИАН, США повлияли на формирование израильского плана по проведению наземной операции в Секторе Газа. Сначала израильские военные говорили, что нанесут "скоординированные удары с воздуха, моря и земли" для уничтожения террористов в Секторе Газа. Но позже представители ЦАХАЛа заявили, что наземное наступление может отличаться от ожиданий: начаться позже и длиться дольше.

На этом фоне президент США Байден выступил с речью и призвал американский парламент поддержать план помощи Израилю и Украине, который он вскоре подаст на рассмотрение. Он подчеркнул, что в интересах Америки, чтобы и ХАМАС, и Россия потерпели поражение в своей агрессии.

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