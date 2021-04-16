Американская сдержанность в теории имеет смысл, но Вашингтон решил ее проявить в момент, когда Кремль ведет себя еще более воинственно.

Президент Джо Байден пообещал, что покончит с неоправданным отказом Дональда Трампа привлечь Россию к ответственности за вмешательство в выборы США, хакерские атаки против правительственных ведомств и спонсирование нападений на американских солдат и дипломатов.

В четверг Байден перешел к действиям и сделал это очень взвешенно. Белый дом объявил о высылке 10 российских дипломатов, а также о введении новых санкций против ряда компаний и граждан России. Но все это не наносит удар по основе власти Владимира Путина, - пишет Washington Post в редакционной статье. Издание добавляет, что принятые меры не дотягивают до тех, которые бы могли сдержать зловещую деятельность Путина.

Читайте такжеБайден объявил чрезвычайную ситуацию в сфере нацбезопасности из-за РоссииВ администрации назвали новые санкции "широкими" и сравнили с теми шагами, которые сделал Дональд Трамп. Но реальных ударов не было. Банкам США запретили покупать российский долг в рублях, но лишь на первичном рынке. Другие международные инвесторы, скорее всего, продолжат покупать российские бонды, зная, что их можно перепродать американским институтам. 6 российских кибер-фирм попали под санкции. Каждая из них имеет тесные связи с российской армией или разведкой. Но российские энергетические и горнодобывающие компании, на которые приходится наибольшая часть российских доходов, остались неприкосновенными. То же самое можно сказать о нескольких десятках олигархов, которые поддерживают режим и управляют личным богатством Путина.

Администрация Байдена не ответила на, наверное, наиболее серьезные подозрения против России: что она платила вознаграждения за убийство солдат США в Афганистане и профинансировала загадочные атаки, от которых пострадали американские дипломаты и шпионы в Москве, Гаване и Китае. Чиновники пояснили, что они еще не уверены относительно операций в Афганистане. А директор ЦРУ Уильям Барнс сказал Конгрессу в среду, что он до сих пор пытается "докопать до сути", почему были ранены его офицеры и дипломаты. Отсутствие какого-либо ответа, если это затянется, будет вопиющим.

Читайте такжеSüddeutsche: Кремль ищет способ заставить россиян полюбить войну с УкраинойЧиновники Белого дома сказали, что пакет санкций был осторожно откалиброван с надеждой, что администрация Байдена все еще сможет убедить Путина сотрудничать в некоторых сферах. Один из чиновников сказал репортерам, что политика США будет включать "смесь значительного давления и поисков способов работать вместе". Эту позицию подчеркнуло предложение Байдена встретиться, которое он озвучил во время телефонного разговора с Путиным во вторник.

Теоретически такой двойной подход имеет смысл. Но умеренность США демонстрируется в момент, когда Путин действует воинственно, как никогда. На протяжении последних недель Россия стянула десятки тысяч войск к границе Украины, угрожая войной, которая "уничтожит" украинское государство. В это же время, режим медленно убивает главного критика Путина - Алексея Навального, который сидит в тюрьме.

Читайте такжеСША следят за ситуацией близ границы Украины на фоне эскалации со стороны РФВозможно Путин отреагирует на относительную сдержанность Байдена той же монетой. Если он отведет войска от Украины и отпустит Навального, к чему призвали США и их союзники, тогда инициативу администрации можно будет считать успехом. Если же лидер России отбросит все эти меры, которые никак не влияют на основу его режима, и продолжит подрывать экономику США, их политическую систему, а также их союзников, администрации Байдена придется быть готовой ввести новые санкции. И на этот раз они должны нанести реальный удар.

Новые санкции против России: что известно

Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России в ответ на хакерские атаки и вмешательство в президентские выборы.

Ограничительные меры вводятся против суверенного долга России, а также 32 российских физических лиц и организаций.

Штаты высылают из Вашингтона десять российских дипломатов.

Финансовым учреждениям США с 14 июня запрещена прямая покупка долговых ценных бумаг у Центрального банка, Минфина и Фонда нацблагосостояния РФ.

Под санкции попали шесть российских технологических компаний, которые, по данным США, оказывают поддержку российским спецслужбам.

Против восьми физических и юридических лиц введены санкции из-за оккупации Крыма.

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Перевод: Лесь Дымань