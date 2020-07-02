New York Times: Стало известно, сколько Россия платила за убийство солдат США в Афганистане

Российская разведка проводила тайные платежи через мелкого афганского контрабандиста наркотиков, который благодаря работе с ГРУ очень разбогател.

Мелкий бизнесмен стал ключевым посредником в выплате вознаграждений за убийство солдат коалиционных войск в Афганистане. Об этом говорится в отчетах разведки США. Друзья афганца видели, как он внезапно разбогател, но не знали, почему.

Родственники и соседи говорят, что мужчина был мелким контрабандистом наркотиков. Позже он попытался отхватить долю от контрактов на миллиарды долларов, которые коалиция во главе с США тратила на строительные проекты в Афганистане. Но по-настоящему афганец разбогател только на протяжении последних лет после того, как открыл офис в России. Хотя как он заработал свое богатство, оставалось для окружающих загадкой, - пишет New York Times. Он часто приезжал домой на севере Афганистана. Афганец всегда ездил на автомобилях последней модели и под защитой личных охранников. А его дом недавно перестроили в четырехэтажную виллу.

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Теперь Рахматулла Азизи выступает центральной фигурой в загадке, которая потрясла Вашингтон. Отчеты американской разведки и афганские чиновники говорят, что он был ключевым посредником, который годами брал деньги у российской военной разведки и передавал их связанным с "Талибаном" боевикам как плату за убийство американских солдат в Афганистане.

Когда службы безопасности выяснили все детали схемы выплаты российского вознаграждения и поняли роль Азизи, они провели массовые рейды 6 месяцев назад. Под арест попали десятки членов его семьи и соучастники. Но сам Азизи бежал из Афганистана и, скорее всего, сейчас находится в России. У него дома в Кабуле нашли примерно полмиллиона долларов наличными.

Американские и афганские чиновники годами подозревали, что Россия ведет подпольные операции, чтобы подорвать миссию США в Афганистане и помочь "Талибану". Но в Вашингтоне только сейчас поняли, что российские спецслужбы платили вознаграждения за убийство американских солдат, хотя Кремль и "Талибан" это отрицают. Разведка США считает, что руководит программой "Подразделение 29155" ГРУ, которое отвечает за убийства и другие зарубежные операции. Тот факт, что канал платежей был налажен через кого-то вроде Азизи - человека, связанного с американской кампанией по восстановлению - говорит о глубине российского вмешательства во все более запутанную ситуацию на поле битвы в Афганистане.

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Детали о роли Азизи в российской схеме подтверждаются десятками интервью с афганскими и американскими чиновниками, информированными о разведывательных данных и рейдах. Также они подкреплены свидетельствами друзей, соседей и сообщников, арестованных по подозрению в причастности к схеме. Все говорили на условиях анонимности, чтобы избежать мести.

Отчеты разведки США говорят, что Азизи был ключевым посредником между ГРУ и боевиками "Талибана", которые устраивали атаки. Он брал "сотни тысяч долларов" у российской стороны и с помощью системы Hawala переправлял их в Афганистан. Часто суммы были поделены на меньшие части и проводились через несколько стран в регионе, прежде чем попасть в Афганистан. Об этом рассказал сообщник Азизи. Афганские чиновники говорят, что Россия платила до 100 тысяч долларов за каждого убитого солдата США или союзных стран.

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Пока не известно, сколько Москва в итоге заплатила "Талибану" за атаки и на каком уровне происходила координация. Но чиновники говорят, что сеть становилась все более амбициозной. А разговоры о возможных целях атак велись с высокопоставленными руководителями "Талибана". Около 6 месяцев назад "Национальный директорат Афганистана" провел обыск в офисах нескольких бизнесменов из системы Hawala в Кабуле и Кундузе, которых подозревали в причастности к российской схеме. Десятки людей были арестованы.

"Целью операции был Рахмат, который уже давно ездил в Россию и обратно. Он говорил, что работает там, но никто не знает, что именно он там делал", - рассказал заместитель председателя совета провинции Кундуз Сафиулла Амири, имея в виду Азизи. Он добавил, что на момент начала обысков "Рахмат уже сбежал".

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