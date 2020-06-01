Financial Times: Приглашение Путина на G7 вредно из-за Украины и Гонконга

Американский президент с одной стороны хочет усилить давление на Китай из-за Гонконга, но потом сам же подрывает свои усилия приглашением Путина на саммит.

Президент США Дональд Трамп отложил саммит G7 к осени и допустил, что пригласит на встречу Россию, а также лидеров ряда других стран, чтобы расширить клуб, который он назвал "очень устаревшим".

Об этом пишет Financial Times, напоминая, что лидеры Германии, Франции, Канады, Японии, Италии и Великобритании должны были встретиться в Белом доме в следующем месяце. Но американский президент отложил это собрание после того, как немецкий канцлер Ангела Меркель отказалась приехать лично. Общаясь с репортерами на борту президентского самолета после запуска космического корабля SpaceX во Флориде, Трамп сказал, что G7 больше не отражает то, "что происходит в мире сегодня".

"Это очень устаревшая группа стран", - сказал он.

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Трамп добавил, что хочет пригласить лидеров России, Индии, Австралии, Южной Кореи на встрече в сентябре или, возможно, уже после президентских выборов, которые в США пройдут в ноябре.

Издание пишет, что потенциальное приглашение Путина будет очень противоречивым. Ведь Россию исключили из группы G8 в 2014 году после аннексии украинского Крыма. Внешнеполитический эксперт Brookings Institution Томас Райт сомневается, что лидеры G7 согласятся с идеей Трампа расширить организацией. Хотя одноразовые приглашения других лидеров ранее происходили.

Трамп надеялся использовать G7 для построения коалиции ради общего давления на Китай, особенно после недавнего решения Пекина распространить свой закон о национальной безопасности на Гонконг.

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В прошлую пятницу Трамп объявил о действиях против Китая, которые будут включать также санкции против чиновников как из Гонконга, так и из материковой части страны. Райт отмечает, что Трамп собственноручно уничтожил свой план.

"Теперь он отложил саммит и пригласил на него Путина, который стал непоколебимым союзником Пекина против Гонконга. Весь этот эпизод - катастрофа для американской дипломатии и неожиданное счастье для Си Цзинпина", - считает эксперт.

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