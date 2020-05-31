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Корабль Маска Crew Dragon успешно состыковался с МКС: команда готовится к открытию люков (видео)

17:22, 31 мая 2020
Наука и IT
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Crew Dragon готовится к стыковке с МКС / фото скриншот

Вчера в США двое астронавтов на борту коммерческого пилотируемого космического корабля компании SpaceX под названием Crew Dragon успешно взлетели в космос.

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На данный момент космический корабль Crew Dragon уже стыковался с МКС.

По данным пресс-службы SpaceX, открытие люка между МКС и Crew Dragon запланировано на 19:45 по киевскому времени.

Напомним, на борту Crew Dragon находятся: пилот, 49-летний Роберт Льюис Бенкен и 53-летний командир Дуглас Джеральд Херли. Херли был членом экипажа миссии STS-135 Atlantis — последнего (это было 8 июля 2011 года) до сих пор полета американцев в космос на своей ракете/корабле. После этого проект Space Shuttle закрыли.

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