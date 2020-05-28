Гонконг потерял статус автономии в составе Китая - Госсекретарь США

Вашингтон может лишить Гонконг специального статуса, который дает ему льготы в сфере финансов и торговли.

Гонконг не может считаться имеющим широкую автономию в составе Китая из-за запланированного Пекином принятия законопроекта о национальной безопасности Гонконга.

Об этом государственный секретарь США Майк Помпео проинформировал Конгресс, сообщает DW со ссылкой на dpa.

Это изменение статуса может стать серьезным ударом для торговых отношений Гонконга с США и возможности его жителей получать американские визы.

Кроме того, принятие указанного законопроекта Пекином может нанести вред статусу Гонконга как ключевого азиатского финансового центра, которым регулярно пользуется сам Пекин во время своих финансовых и коммерческих операций с другими странами.

"Несмотря на надежды США, что свободный и процветающий Гонконг может послужить как модель авторитарному Китаю, теперь понятно, что Пекин моделирует Гонконг под себя", - сказал Помпео.

Госсекретарь США подчеркнул, что "никакой разумный человек не может сегодня утверждать, что Гонконг поддерживает высокую степень автономии от Китая, учитывая факты на местах". При этом Помпео подчеркнул, что США поддерживают жителей Гонконга.

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Это заявление глава внешнеполитического ведомства США обнародовал, ожидая принятия законопроекта о национальной безопасности Гонконга. Его должен утвердить высший законодательный орган Китая - Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) в обход местного законодательного органа Гонконга. Помпео назвал эти действия Пекина "катастрофическим решением".

В случае его утверждения, у Пекина расширятся возможности для вмешательства в дела бывшей британской колонии, в частности этот законопроект позволит подавлять протесты в автономной от Китая территории. Этот вопрос включен в повестку дня сессии ВСНП, которая началась 22 мая и заканчивается 28 мая.

Ранее в Вашингтоне уже пригрозили санкциями Пекину за законопроект о нацбезопасности Гонконга. В самом же Китае заявили, что отношения двух стран находятся на грани "холодной войны".

Гонконг является отдельным административным регионом в составе Китая. Принцип "одна страна - две системы" был закреплен во время передачи в 1997 году бывшей британской колонии КНР. Он гарантирует населению административного региона свободы, которые не действуют в материковом Китае. Однако протестующие в Гонконге обвиняют правительство в Пекине во все большем ограничении гарантированных основных прав.

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