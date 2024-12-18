Он добавил, что сближению Украины с НАТО способствует основание Центра командования в немецком городе Висбаден и основание совместного центра в польском городе Быдгощ.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Марк Рютте назвал первоочередные приоритеты для Украины, которые предшествуют членству в НАТО. Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный секретарь Альясну сказал на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Брюсселе.

Рютте напомнил, что в 2008 году на саммите Альянса в Бухаресте было решено, что Украина должна стать членом НАТО, а в 2024 году на саммите в Вашингтоне отметили, что путь Украины в Альянс необратим.

"На данный момент Литва и другие союзники строят этот мост путем заключения двусторонних соглашений по безопасности с Украиной", - сказал Рютте.

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Он добавил, что сближению Украины с НАТО способствует создание Центра командования в немецком городе Висбаден и основание совместного центра в польском городе Быдгощ. Также этому способствует выполнение союзниками ежегодного обязательства по предоставлению военной помощи Украине на сумму не менее 40 млрд долларов. Рютте отметил:

"Для меня также четко понятно, и я думаю - для всех союзников, что Путин не имеет голоса и вето относительно членства Украины в НАТО".

При этом, как добавил генеральный секретарь Альянса, надо обсудить, какой именно будет траектория в последующие месяцы и будет ли иметь значение вопрос членства в любых переговорах, которые состоятся в будущем.

В то же время, первоочередной задачей для союзников он назвал приложение максимальных усилий, чтобы Украина находилась в позиции силы.

Рютте отметил, что на данный момент, линия фронта в Украине движется с востока на запад, и это не может нравиться, хотя это продвижение является медленным и россияне платят огромную цену за это, теряя много людей из личного состава убитыми и ранеными.

"И мы должны сделать все возможное, чтобы Украина была в позиции силы", - сказал Рютте.

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Как сообщал УНИАН, в Плане победы, представленном президентом Украины Владимиром Зеленским, приглашение Украины в НАТО определено первым пунктом. Это, по мнению президента, должно усилить будущую переговорную позицию Украины.

Зеленский убежден, что приглашение в НАТО должно быть для всей Украины в международно признанных кодонах по состоянию на 1991 год. По словам Зеленского, Украина никогда не признает российскую оккупацию украинских территорий и не согласится на членство в НАТО только для части территории.

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