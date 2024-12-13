Генсек НАТО прокомментировал вероятность уменьшения американской поддержки Украины после начала каденции новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил против публичного обсуждения деталей возможного мирного соглашения между Украиной и Россией для завершения войны.

В комментарии "Голосу Америки" Рютте заявил, что предпочитает не раскрывать детали того, что могло бы стать "сильным соглашением" для Украины.

"Я приду к этому. Иначе я бы сделал (российского президента Владимира) Путина более осведомленным, чем вы хотели бы, чтобы он был. Зачем сейчас эти разговоры по телевидению. Давайте сделаем это немного за закрытыми дверями, потому что иначе, когда он сядет за стол переговоров, он уже будет знать, что мы собираемся делать. Поэтому я немного колеблюсь отвечать на ваш вопрос", - пояснил он.

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Генсек подчеркнул, что поддержка Украины со стороны многих европейских стран является "незыблемой". Рютте добавил:

"Поддержка Украины незыблема. Со стороны моей страны - Нидерландов. Но также посмотрите, что немцы уже дали Украине - 28 миллиардов. Также англичане, французы и вся Европа - датчане, скандинавы. Я должен вспомнить каждую страну, Испанию, каждого союзника в НАТО. Мы все с вами. Мы хотим, чтобы вы были в сильной позиции, когда дойдет до переговоров на ваших условиях".

Также он прокомментировал вероятность уменьшения американской поддержки Украины после начала каденции новоизбранного президента США Дональда Трампа.

"Мы работаем с новой администрацией США, и я считаю, что важно, чтобы когда будет соглашение, оно будет сильным", - заявил Рютте.

Война в Украине - возможность прекращения огня

Американская телекомпания NBC News сообщает со ссылкой на свои источники, что команда избранного президента США Дональда Трампа пока не представила Украине своего плана окончания войны с Россией, однако проводит по этому поводу активные консультации как с Киевом, так и с администрацией нынешнего президента Джо Байдена.

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