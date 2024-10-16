Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде Украины и представил народным депутатам и гражданам план победы в войне против России.

16 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Верховную Раду Украины, чтобы представить план победы — это пункты военного, экономического и политического характера, которые помогут одержать победу в войне, начатой Россией 24 февраля 2022 года.

В ходе своего выступления Зеленский заявил, что план победы состоит из 5 пунктов и трех тайных приложений. По словам президента, каждые пункты конкретно отвечают по времени. Первые четыре из них относятся к военному времени, тогда как последний –касаемо вопроса безопасности – отвечает за время после окончания войны, чтобы не допустить повторного вторжения.

Пункт 1 – Геополитика

В первом пункте предлагается отправить Украине приглашение в НАТО.

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"Факт приглашения Украины в НАТО может стать действительно фундаментальным миром. Потому что членство в НАТО это вопрос дальнейшего, а не нынешнего. Но Путин должен увидеть, что его геополитические расчеты проигрышны", - заявил Зеленский.

Пункт 2 - Оборона

Второй пункт содержит четкий перечень оружия, которое способно поддерживать такую силу наших воинов. А благодаря Курской операции, по словам Зеленского, Украина увидела, что Владимир Путин не имеет достаточно сил, чтобы держаться, когда ВСУ "давит".

Пункт 3 - Сдерживание

Третий пункт имеет тайное приложение, которое было передано США и лидерам некоторых европейских государств. Кроме того, Зеленский объяснил, что приложение получат еще некоторые государства, которые могут наполнить содержание очень известной миру "концепцию сдерживания".

Украина предлагает разместить на своей земле комплексный неядерный стратегический сдерживающий пакет, который будет достаточным для защиты Украины от любой военной угрозы со стороны России.

"Когда Россия знает, что ответ будет, и понимает, какой это будет ответ, они выбирают переговоры и стабильное сосуществование. Даже со стратегическими противниками. И мы знаем эти примеры", - отметил президент.

Пункт 4 – Экономика

Четвертый пункт тоже имеет тайное приложение, которое передается только определенным партнерам.

"В Украине сосредоточены природные ресурсы, в том числе критически важные металлы ценой в триллионы долларов. Это, в частности, уран, титан, литий, графит и другие стратегически ценные ресурсы, которые усилят в глобальной конкуренции или Россию и ее союзников, или Украину и демократический мир", - сказал президент.

Он отметил, что это соглашение органично дополнит и усилит существующую систему экономического давления на Россию - а именно все имеющиеся санкции против РФ, ограничения нефтяной цены, ограничения экспорта в Россию и другие меры давления.

Пункт 5 – Безопасность

Пятый пункт, который рассчитан на послевоенное время, предлагает, в случае согласия партнеров, заменить отдельные контингенты вооруженных сил Соединенных Штатов Америки, которые дислоцированы в Европе, украинскими воинами ВСУ.

"Этот украинский опыт должен быть использован для укрепления обороны всего Альянса и гарантировать безопасность всей Европе. Это достойная миссия для наших героев", - сказал Зеленский.

План победы - что известно

На сегодняшний день Украина представила план победы руководству Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Германии, Италии и Франции.

Ранее УНИАН сообщал, что Зеленский представит план победы Украины на саммите Евросоюза. Это произойдет 17-18 октября. Жозеп Боррель отметил, что Украину необходимо продолжать усиливать и политическим и военным путем, чтобы заставить Владимира Путина сесть за стол переговорах на приемлемых условиях.

Кроме того, Украина ждет конкретный "фидбек" от партнеров на свой План победы. "Наши партнеры понимают логику этого плана. Было бы, мне кажется, не совсем реально, если бы мы мгновенно получили какой-то ответ, потому что нам же ответ нужен очень конкретный", - заявил Андрей Ермак.

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