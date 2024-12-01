Приглашение в НАТО должно распространяться на всю территорию Украины в международно признанных границах, считает президент.

Украина никогда не признает российскую оккупацию украинских территорий и не согласится на членство в НАТО только для части территории.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Европейского Совета Антониу Коштой в Киеве.

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В частности, у главы государства спросили, каким образом "зонтик безопасности" НАТО может распространяться на свободную территорию Украины.

"Мы никогда юридически не признаем любые оккупации РФ наших земель. Мы не признаем эти земли российскими. Это сугубо наши земли. Это сугубо наши люди. Временно оккупированные части Украины. Безусловно, все это вернется. Безусловно, очень хотелось бы, чтобы большинство вернулось дипломатическим путем, чтобы не были такие жертвы. Я не уверен, что Путин это понимает. Но хочу, чтобы цивилизованный мир в большинстве своем это понимал", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что лучшая гарантия безопасности для Украины - это НАТО, а экономическая гарантия - Европейский Союз.

"Это два требования, какие бы будущие дипломатические пути по окончанию войны не были, для нас ЕС и НАТО - это принципиальные вещи. И они будут там. Я в этом уверен. Как бы сложно ни было, как бы сложно сегодня это не выглядело, но перед нами было много разных сложностей. Мы как-то справились", - сказал Зеленский.

В то же время, по его словам, не может быть приглашения в НАТО только для части Украины, потому что это станет автоматическим признанием, что все остальные территории будут находиться не только в опасности, но и станут такими, что больше не станут украинскими.

"Украина никогда на это не пойдет. Если это приглашение - то только всех территорий", - сказал Зеленский.

Как отметил президент, из-за 5 статьи Вашингтонского договора о том, что нападение на одного союзника является нападением на всех участников Альянса, другие страны боятся их привлечения в войну.

"Украина никогда никого не привлекала в эту войну. Я имею в виду относительно армий членов НАТО. Любые форматы по НАТО - сейчас в прессе много инсинуаций и спекуляций по поводу того, какой может быть этот зонтик... Так мы ни одного из видов этих "зонтиков", никаких форматов не получали от наших партнеров", - заявил Зеленский.

Как известно, приглашение Украины к будущему членству в НАТО является первым пунктом плана победы Украины, с которым был ознакомлен действующий президент США Джо Байден и его преемник Дональд Трамп.

Украина и НАТО - важные новости

Ранее президент Владимир Зеленский назвал страны, которые скептически относятся к приглашению Украины в НАТО. Он отметил, что не видит никаких рисков в том, чтобы главы МИД стран-членов Альянса на встрече 3-4 декабря рекомендовали пригласить нашу страну в НАТО.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ответил, может ли Альянс разместить свои войска в Украине. По его словам, такое решение было бы "не мудрым".

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