США пытаются снизить сложившуюся напряженность в отношениях с Россией / ua.depositphotos.com

Власти США не уверены, что Россия пошла на деэскалацию ситуации в оккупированном Крыму и возле границы с Украиной после наращивания военного присутствия.

По словам официальных лиц США, пока "слишком рано" говорить об этом с определенностью, пишет Голос Америки.

Согласно заявлениям в Пентагоне, часть российских войск была отведена, но опасность агрессии сохраняется.

"Мы видели определенное отступление некоторых сил от Украины. Пока слишком рано говорить об этом и принимать за чистую монету российские заявления о том, что то, что они называли учениями, теперь завершилось, и они отводят всех назад", - заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Он добавил, что американские военные "будут очень внимательно наблюдать за этим".

Страны Запада не раз выражали обеспокоенность в связи с самой большой концентрацией российских войск с 2014 года, когда Москва отдала приказ о вторжении в Крым и захвате полуострова. Так, европейские официальные лица на прошлой неделе заявили, что на пике последнего наращивания более 100 тысяч российских военнослужащих находились на расстоянии возможного удара по украинской территории.

Российские власти, в свою очередь, постоянно обвиняли Украину в том, что она является источником проблем в регионе.

В понедельник Кремль сообщил, что в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном Путин сделал акцент на "провокационных действиях" Киева на востоке Украины.

Позже в тот же день сотрудник НАТО заявил "Голосу Америки", что альянс принял во внимание объявление российской стороны.

"Любые шаги по деэскалации со стороны России имеют большое значение и давно назрели", - добавил он.

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Белый дом заявил в понедельник, что США пытаются снизить сложившуюся напряженность в отношениях с Россией, которую многие российские официальные лица описали как самую серьезную со времен "холодной войны".

"Наша цель - снижение напряженности в отношениях", - заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

  • 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.
  • По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат наготове к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.
  • 31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных до границы с Украиной.
  • Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.
  • Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.
  • США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.
  • Президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ путем увеличения количества войск на границе пытается оказывать давление на Украину.
  • 8 апреля главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.
  • 22 апреля Россия заявила, что начинает отвод войск Южного и Западного военных округов, которые проводили учения в оккупированном Крыму и вблизи границ Украины, в пункты постоянной дислокации с 23 апреля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "все поставленные цели достигнуты".

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Автор: Александр Топчий