Американские военные будут "очень внимательно наблюдать" за российскими войсками возле украинской границы.

Власти США не уверены, что Россия пошла на деэскалацию ситуации в оккупированном Крыму и возле границы с Украиной после наращивания военного присутствия.

По словам официальных лиц США, пока "слишком рано" говорить об этом с определенностью, пишет Голос Америки.

Согласно заявлениям в Пентагоне, часть российских войск была отведена, но опасность агрессии сохраняется.

"Мы видели определенное отступление некоторых сил от Украины. Пока слишком рано говорить об этом и принимать за чистую монету российские заявления о том, что то, что они называли учениями, теперь завершилось, и они отводят всех назад", - заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Он добавил, что американские военные "будут очень внимательно наблюдать за этим".

Страны Запада не раз выражали обеспокоенность в связи с самой большой концентрацией российских войск с 2014 года, когда Москва отдала приказ о вторжении в Крым и захвате полуострова. Так, европейские официальные лица на прошлой неделе заявили, что на пике последнего наращивания более 100 тысяч российских военнослужащих находились на расстоянии возможного удара по украинской территории.

Российские власти, в свою очередь, постоянно обвиняли Украину в том, что она является источником проблем в регионе.

В понедельник Кремль сообщил, что в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном Путин сделал акцент на "провокационных действиях" Киева на востоке Украины.

Позже в тот же день сотрудник НАТО заявил "Голосу Америки", что альянс принял во внимание объявление российской стороны.

"Любые шаги по деэскалации со стороны России имеют большое значение и давно назрели", - добавил он.

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Белый дом заявил в понедельник, что США пытаются снизить сложившуюся напряженность в отношениях с Россией, которую многие российские официальные лица описали как самую серьезную со времен "холодной войны".

"Наша цель - снижение напряженности в отношениях", - заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

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Автор: Александр Топчий