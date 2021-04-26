Ситуация на границе Украины и РФ стала одной из тем разговора Макрона и Путина.

Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин провели по инициативе первого телефонный разговор.

Об этом пишет ТСН со ссылкой на французское издание Le Figaro.

Одной из тем разговора стала ситуация на границе Украины и РФ - Макрон выразил Путину обеспокоенность и призвал его отвести войска.

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Он также отметил поддержку своих партнеров после серии высылок европейских дипломатов Россией. Россия и Запад в последние недели увеличили количество перекрестных высылок дипломатов на фоне усиленной напряженности вокруг Украины и дела Алексея Навального.

Также Макрон призвал Путина добросовестно и на длительный срок снизить напряженности с Украиной: отвести войска и тяжелую технику на границе, четко подтвердить режим прекращения огня.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области. Также США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.

22 апреля Россия заявила, что начинает отвод войск Южного и Западного военных округов, которые проводили учения в оккупированном Крыму и вблизи границ Украины, в пункты постоянной дислокации с 23 апреля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "все поставленные цели достигнуты".

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Автор: Юрий Годован