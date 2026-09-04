Украина перехватывает 100% 'Калибров': в ISW объяснили, как этого удалось достичь

Украинские технологические инновации позволяют ВСУ наносить точные удары по российским кораблям на всей территории зоны ответственности Черноморского флота.

Показатель перехвата украинскими силами российских ракет "Калибр" морского базирования достиг почти 100 процентов. Аналитики Института изучения войны указывают, что этого удалось достичь, в частности, благодаря непрерывным ударам по кораблям Черноморского флота РФ.

Как объясняют в ISW, украинские беспилотные надводные аппараты представляют серьезную угрозу для России в Черном море, даже после того как несколько кораблей были передислоцированы из штаба ЧФ в оккупированном Севастополе (Крым) в Новороссийск (Краснодарский край).

Аналитики отмечают, что украинские технологические инновации, такие как интеграция пусковых установок FPV-дронов в системы БПЛА, позволяют ВСУ наносить точные удары по российским кораблям, позициям противовоздушной обороны и портовой инфраструктуре на всей территории зоны ответственности Черноморского флота, которая охватывает Черное и Азовское моря.

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При этом такие удары фактически лишают ЧФ возможности свободно действовать в регионе, что соответственно снижает эффективность крылатых ракет морского базирования, которые традиционно имеют преимущество за счёт более широкой географической зоны запуска.

"По имеющимся данным, показатель перехвата украинскими силами ракет "Калибр" морского базирования достиг почти 100 процентов, вероятно, в результате того, что российские войска запускают эти ракеты с более дальних расстояний", - объясняют в ISW.

Угроза из Крыма

Ранее аналитики предупредили, что во временно оккупированном Крыму, россияне строят первую специализированную базу для запуска российских беспилотных катеров.

Если объект заработает на полную мощность, он может стать новым источником угрозы для судоходства в Черном море и украинского побережья, в частности Одессы и Николаева.

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