В Крыму поражен носитель 'Цирконов' и 'Ониксов': подробности от ГУР

Кроме того, был нанесен удар по командно-штабной машине оккупантов.

Спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Group 13" поразило в Крыму комплекс "Бастион" – носитель ракет "Цирконов" и "Ониксов". Как сообщает ГУР МОУ в своём Telegram-канале, это произошло в рамках операции на территории временно оккупированного полуострова в августе.

Так, "Group 13" успешно поразили российский береговой ракетный комплекс "Бастион" – носитель ракет "Циркон" и "Оникс", которые враг использует для террористических ударов по Украине.

"Также операторы "Group 13" уничтожили и поразили два бензовоза и командно-штабную машину российских захватчиков на полуострове", – говорится в сообщении.

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Последние удары по врагу

Как сообщал УНИАН, ранее в порту города Сочи в России Военно-морские силы Вооруженных сил Украины поразили российское многоцелевое судно обеспечения NEFRIT. В районе судна был зафиксирован мощный взрыв и задымление.

"NEFRIT" обеспечивал нефтегазовые операции, обслуживал офшорные объекты, перевозил грузы и персонал, а также выполнял подводно-технические работы.

Кроме того, в ночь на 4 сентября Силы обороны Украины нанесли удар по российскому военному объекту вблизи Сочи.

Очевидцы зафиксировали сильное возгорание вблизи поселка Сириус, недалеко от реки Псоу и границы с Абхазией. Согласно данным OSINT-аналитиков, в этом районе расположен российский зенитно-ракетный комплекс С-300 или С-400.

Также в районе Сочи возник пожар на нефтебазе. Местные жители сообщали об огромном столбе пламени, который был виден на значительном расстоянии.

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