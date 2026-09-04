На базе 'Дии' создадут приложение для информирования о передвижении БпЛА и ракет, - Корецкий

Новое приложение должно стать отдельным продуктом, созданным на базе "Дии".

В Украине на базе государственного сервиса "Дия" создадут отдельное приложение, которое будет информировать граждан о воздушных тревогах, а также о движении беспилотников и ракет. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий в своем Telegram-канале.

"На базе "Дии" будет создано государственное приложение о воздушных тревогах, об опасности, о передвижении "шахедов", дронов, ракет, чтобы было единое информационное поле об актуальных угрозах и в целом информирование из первоисточника, от правительства", - сообщил Корецкий.

В то же время сроки запуска нового приложения и технические детали его работы премьер-министр не уточнил.

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Тревоги в Украине - последние новости

3 сентября правительство приняло решения, призванные адаптировать работу государства, бизнеса и инфраструктуры к новой тактике российских воздушных атак. Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил о введении классификации воздушных тревог по уровню опасности, где желтый уровень означает атаку дронов, а красный - повышенную угрозу ракетного или комбинированного удара.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что правительство готовит ряд мер в ответ на изменение тактики вражеских ударов по нашей стране. По словам президента, также будут изменены звуковые сигналы оповещения о воздушной тревоге в соответствии с желтым или красным уровнем угрозы.

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