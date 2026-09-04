Крупнейший в истории электрический экраноплан с 12 двигателями совершил первый полет (видео)

Viceroy сможет развивать скорость 290 километров в час и имеет запас хода около 300 км.

Американская компания Regent Craft объявила об успешном пилотируемом полете своего экраноплана Viceroy, который она сама называет морским глиссером (Seaglider). Он сочетает в себе свойства экраноплана и судна на подводных крыльях. Видео полета Regent выложила на своем канале в YouTube.

Первый пилотируемый полёт Viceroy состоялся над заливом Наррагансетт в штате Род-Айленд, где базируется Regent. Во время испытания аппарат пролетел 596 м на высоте 10 м над водой в течение 30 секунд. На его борту находились два члена экипажа.

До этого полёта Regent испытывала Viceroy в различных режимах движения по воде. Компания также ранее проводила лётные испытания Squire – меньшего беспилотного экраноплана, предназначенного для военного применения.

Видео дня

Viceroy стал крупнейшим полностью электрическим экранопланом, совершившим полет с людьми на борту. Еще более крупные пилотируемые аппараты этого типа использовались в СССР, однако они имели традиционные силовые установки.

Экраноплан Viceroy имеет длину около 17 м, а размах крыльев – 19,8 м. Он разработан для перевозки до 12 пассажиров со скоростью 290 км/ч над поверхностью моря. Viceroy оснащен 12 электрическими двигателями, установленными в ряд вдоль передней кромки крыла.

Аппарат рассматривается как скоростной транспорт для прибрежных пассажирских и грузовых перевозок, призванный совместить скорость самолета с удобством и доступностью обычного судна.

Что такое экраноплан

Экраноплан – это транспортное средство для перемещения над землей или водой, которое поддерживается за счет взаимодействия с воздухом, отраженным от поверхности (экранный эффект). Аэродинамический экран образуется при движении крыла на относительно небольшой (до нескольких метров) высоте над поверхностью воды, земли, снега или льда.

Преимуществами экраноплана являются высокая скорость. В то же время эти аппараты "привязаны" к поверхности и не могут летать над неровной поверхностью. Этого недостатка лишены так называемые экранолеты, которые могут летать на больших высотах по принципу самолета, не используя экранный эффект. Среди других недостатков экраноплана – относительно низкая маневренность и сложность пилотирования.

Новые экранопланы – последние новости

Ранее в Китае заметили неизвестный экраноплан, который, вероятно, является прототипом перспективного транспортного аппарата. Как сообщалось, аппарат оснащен шасси, поэтому теоретически может совершать посадку на твёрдую поверхность. На верхней части крыла размещены четыре двигателя.

Характеристики и назначение экраноплана остаются неизвестными. Не исключено, что его планируют использовать для выполнения транспортных задач в случае возможного вторжения Китая на Тайвань.

Напомним также, что китайская компания Zhengzhou Haiwang Industrial Co., Ltd. провела испытания нового экраноплана Seagull 002. Предполагается, что аппарат может перевозить до десяти пассажиров и развивать максимальную скорость 200 км/ч.

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