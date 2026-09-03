Путин неожиданно заявил о шансах на завершение войны против Украины

В то же время он в очередной раз обвинил Киев в "государственном терроризме".

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что шансы на окончание войны против Украины есть, но при одном условии.

Его слова передают российские СМИ. В частности, он заявил, что о прекращении войны Украина и Россия должны договариваться между собой, а другие страны могут лишь поддержать и помочь в этом вопросе.

Также Путин сообщил, что контакты между Украиной и РФ продолжаются преимущественно на уровне спецслужб.

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Пользуясь случаем, диктатор в очередной раз обвинил Украину в "государственном терроризме", заявив, что это "затрудняет возможности мирного урегулирования".

Кроме того, Путин сделал ряд заявлений о международных отношениях. В частности, он сказал, что РФ якобы выступает за восстановление полноценных отношений с США, но этот вопрос зависит и от Вашингтона. Он добавил, что контакты между РФ и США продолжаются и президент США Дональд Трамп "настроен на позитивную, конструктивную работу".

При этом кремлевский диктатор обвинил западных союзников Украины в том, что они "молчат и становятся соучастниками международного терроризма".

Мирные переговоры: важные новости

Напомним, еще 1 сентября Путин заявлял, что переговоры о прекращении войны против Украины приостановлены. Тогда он также сказал, что для успешных переговоров "нужны специалисты, военные, дипломаты", в частности из США.

Отметим, что накануне глава Офиса президента Кирилл Буданов намекнул на то, что мирные переговоры между Украиной и РФ могут возобновиться уже в сентябре. В Кремле ответили на это, заявив, что у Москвы нет никакой информации по этому вопросу.

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