Немецкие аналатики считают возможным, что российские войска прорвуться в Германию.

Правительство Германии смоделировало базовый сценарий возможного нападения России на блок НАТО и пришло к выводу, что немцам точно придется воевать. Об этом пишет немецкий таблоид Bild.

Журналисты смогли изучить правительственный доклад под названием "Анализ рисков для гражданской защиты". В документе указано, что российское вторжение в Украину привело к "фундаментальному изменению ситуации с безопасностью для Европы в целом".

Правительственные аналитики пришли выводу, что в случае нападения России на территорию НАТО "вероятным сценарием" становится участие в ней и непосредственно Германии. При этом базовый сценарий нападения РФ на Альянс предусматривает 4 основные фазы:

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Кампания по дезинформации в СМИ и соцсетях, направленная на раскол общества и подрыв доверия к демократическим институтам. Кибератаки, акты саботажа и диверсии на важнейших объектах инфраструктуры – электростанциях, электросетях, дамбах. Стягивание российских войск к восточным границам НАТО, ответное стягивание войск альянса туда же. Появление первых беженцев, усиление кибератак, актов саботажа и диверсий, в том числе на потенциально опасных объектах – химзаводах, АЭС, дамбах. Возможно распыление боевых отравляющих веществ. Дистанционные военные удары по объектам на территории НАТО, в том числе в Германии. Начало классической войны. Уничтожение или глушение космических спутников. Более жесткие угрозы применения ядерного оружия со стороны РФ. Сухопутное вторжение российских войск с возможным прорывом на территорию Германии. Распространение активных боевых действий в околоземное космическое пространство.

Война России против НАТО: последние новости

Как писал УНИАН, министр обороны США Ллойд Остин, выступая в Конгрессе, предупредил республиканцев, что в случае военного поражения Украины, Россия продолжит атаковать своих соседей. По его мнению, после Украины Путин нападет на страны Балтии, что будет означать войну с НАТО.

Украинский военный аналитик Сергей Сумленный считает, что российское вторжение в страны Балтии вовсе не будет похоже на полномасштабную войну, как в Украине. Напротив, Кремль попытается устроить гибридную агрессию, угрозами ядерной войны удержав Западную Европу от прямого вмешательства и защиты стран Балтии.

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