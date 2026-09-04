Украина готовится к суровой зиме, пока Россия усиливает удары, – Bloomberg

Союзники ищут возможности помочь Киеву, но быстрого решения проблемы ПВО пока нет.

Из-за нехватки ракет-перехватчиков Украина может столкнуться с серьезными проблемами с защитой городов от российских баллистических ракет этой зимой. Москва наращивает производство ударного оружия, тогда как быстрого решения для усиления украинской ПВО пока нет, пишет Bloomberg.

Россия увеличила производство баллистических ракет и реактивных беспилотников "Шахед". В последние дни это позволило российским войскам почти непрерывно атаковать Киев и другие украинские города.

Особенно опасной является ситуация с баллистическими ракетами, для перехвата которых Украина в значительной степени зависит от американских систем Patriot.

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Аналитик Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман считает, что нынешние возможности украинской противоракетной обороны уже не поспевают за темпами роста российской угрозы.

"Сейчас мы находимся на том этапе, когда фактически исчерпали возможности противоракетной обороны по сравнению с ростом угрозы", – сказал он.

По его словам, этой зимой ситуацию будет чрезвычайно сложно изменить без дополнительных ракет-перехватчиков.

Украине нужно 300 ракет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для перезимовки Киеву необходимо получить около 300 ракет-перехватчиков Patriot.

Украина обращается за помощью к западным партнерам, однако союзники неохотно передают ракеты из своих запасов. Причина – значительное сокращение мировых запасов перехватчиков после войны США с Ираном.

По оценкам, у Соединенных Штатов есть около 800 новейших ракет PAC-3 и несколько сотен перехватчиков предыдущего поколения PAC-2.

Европейские союзники пытаются убедить Испанию и Грецию передать Украине часть ракет Patriot из собственных резервов. Киев также ведет переговоры с Южной Кореей и Японией, однако пока эти усилия не принесли необходимого результата.

США обсуждают производство Patriot в Украине

Украина пытается найти долгосрочное решение проблемы. Владимир Зеленский заявил, что Киев ускоряет работу над собственными высокоскоростными перехватчиками для борьбы с российскими ударными беспилотниками.

Государственный секретарь США Марко Рубио также подтвердил, что Вашингтон обсуждает возможность лицензионного производства ракет Patriot в Украине.

Однако даже в случае достижения договоренностей это не решит проблему ближайших месяцев.

Украина также разрабатывает альтернативные системы противовоздушной обороны. Среди них – франко-итальянский комплекс SAMP/T. По словам Зеленского, ещё две такие системы должны поступить в Вооружённые силы Украины в ближайшие годы.

В то же время собственный украинский конкурент Patriot под названием Freyja пока находится преимущественно на этапе разработки. Его производитель Fire Point зависит от европейских поставщиков компонентов, которые сами не производят необходимые детали в достаточных масштабах.

Россия использует новое оружие

Москва не только увеличивает количество атак, но и применяет новые типы вооружения. Среди них – гибрид беспилотника и ракеты "Бандероль", а также реактивные беспилотники, которые украинской ПВО сложно перехватить.

Последствия уже тяжелые. С начала августа в результате российских воздушных атак на Киев и область погибли более 80 человек. Это стало худшим показателем со времени отступления российских сухопутных войск из региона в апреле 2022 года.

Украина параллельно пытается развивать средства радиоэлектронной борьбы. Один из таких проектов – "Лимас" – уже помогал выводить из строя и даже сбивать российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Однако его возможностей недостаточно для борьбы с ракетами "Искандер", которые могут лететь на значительно большей высоте.

Киев хочет использовать Starlink для ударов по пусковым установкам

Еще одним направлением украинской стратегии является попытка снизить угрозу не путем перехвата ракет, а путем уничтожения их пусковых установок.

Киев настаивает на возможности использования спутниковой связи Starlink украинскими беспилотниками над территорией России. Это позволило бы более эффективно наводить дроны на российские ракетные комплексы.

Такой подход называют принципом "стреляй по лучнику" – то есть уничтожать средство, запускающее ракету, ещё до её запуска.

Решение об использовании Starlink на территории России в конечном итоге зависит от администрации Дональда Трампа.

"Мы должны действовать и наносить асимметричные удары по территории Российской Федерации – по ракетным пусковым установкам и их промышленным мощностям", – заявил резервист украинской ПВО Анатолий Храпчинский.

По его словам, доступ к Starlink в районах, где действуют российские ракетные пусковые установки, мог бы существенно помочь Украине.

Война в Украине – прогнозы на зиму

Как сообщал УНИАН, Россия и Украина оказались в новой спирали взаимных ударов, которая все сильнее затрагивает гражданское население. Стороны атакуют склады, энергетическую и топливную инфраструктуру, порты и логистические объекты вдали от линии фронта.

Как пишет The New York Times, в последние месяцы воздушная война значительно активизировалась. Россия и Украина используют всё более обширный арсенал ракет и беспилотников, пытаясь нанести противнику экономический ущерб и заставить его пойти на уступки. Впереди тяжелая зима, предупреждает издание.

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