Флеш ответил, был ли FPV-дрон запущен с 'Шахеда' над Киевом

Он отметил, что за несколько дней подтверждения этому найдено не было.

На сегодняшний день нет подтверждения сброса FPV-дрона с реактивных "Шахедов" в Киеве. Об этом в Telegram написал советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов (Флеш).

"За три дня нам не удалось найти ни одного доказательства использования FPV-дронов с реактивных "Шахедов" в Киеве", - подчеркнул он.

Что этому предшествовало

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Как сообщал УНИАН, в комментарии агентству 3 сентября советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов (Флеш) отметил, что случай сброса FPV-дрона недавно был зафиксирован в Киевской области, но пока нет подтверждения, что это было совершено с использованием "Шахеда", поэтому это одна из версий.

Он рассказал, что такие эксперименты россияне проводят уже достаточно давно – они крепят два FPV над крыльями и сбрасывают их. По его словам, так враг поступает, например, с "Молнией", "Гербером", а также с "Геранями", которые мы называем "Шахедами".

При этом Флеш добавил, что ранее фиксация происходила только на обычных "Шахедах", так как удерживать их на реактивных очень сложно, поскольку там скорость слишком высока для сброса, но с технической точки зрения это вполне возможно.

По словам Флеша, в последний раз такие случаи фиксировали неделю назад в Конотопе в Сумской области - россияне держали два таких FPV на крыльях и сбрасывали их вниз.При этом он добавил, что речь не идет о массовом использовании крепления FPV на "Шахедах", поскольку такая тактика неэффективна с точки зрения россиян. Он добавил, что количество успешных ударов, нанесённых с помощью таких FPV, невелико, поскольку технология такого дистанционного управления сложна.

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