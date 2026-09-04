В 'ПриватБанке' подорожал евро: актуальный курс валют на пятницу

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 44,84 грн, а евро – 52,36 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 4 сентября, не изменился и составляет 44,90 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 20 копеек и составляет 52,30 гривни за евро.

В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,30 гривни, а евро – по курсу 51,30 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в пятницу остался неизменным и составляет 44,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня вырос на 27 копеек – до 52,36 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

НБУ установил на 4 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 44,73 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,94 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 30 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 3 копейки и составляет 44,95 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,48 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 12 копеек и составляет 52,22 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,57 гривни за евро.

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