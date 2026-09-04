Украинцам сократили срок безвизового пребывания в Таиланде

Туристов просят соблюдать новый установленный срок пребывания.

Для граждан Украины, имеющих право на безвизовый въезд в Таиланд, срок безвизового пребывания с туристической целью сокращен с 60 до 30 календарных дней.

Как сообщает Посольство Украины в Таиланде на своей странице в Facebook, произошли изменения в правилах безвизового въезда и пребывания граждан Украины в Таиланде.

"В соответствии с постановлением Министерства внутренних дел Королевства Таиланд для граждан Украины, имеющих право на безвизовый въезд в Таиланд, срок безвизового пребывания с туристической целью сокращен с 60 до 30 календарных дней", – говорится в сообщении.

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Таким образом, граждане Украины, въезжающие в Таиланд без визы с целью туризма, могут пребывать на территории страны до 30 календарных дней.

"Посольство рекомендует гражданам Украины учитывать указанные изменения при планировании поездок в Таиланд и соблюдать установленный срок пребывания", – подчеркивается в сообщении.

Заметим, что такое ужесточение требований касается не только украинцев, но и туристов из многих других стран, включая РФ и ЕС.

Новости мирового туризма

Как сообщалось, на этой неделе небольшое количество автономных роботакси, а именно 15 автомобилей, впервые выйдет на улицы британской столицы Лондона. В каждом автомобиле будет находиться водитель-безопасник, который сможет взять управление на себя в случае необходимости. В то же время государственные регуляторы будут оценивать результаты испытаний, прежде чем принять решение о возможном более масштабном использовании автономных автомобилей.

В то же время в столице Италии Риме началась "война" с гольф-карами, ведь сотни таких машин перевозят туристов по историческому центру города. Критики, в частности, отмечают, что гольф-кары паркуются в запрещенных местах, а также усугубляют проблему пробок. Таким образом, городские власти готовят масштабные меры, чтобы навести порядок в этом вопросе.

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