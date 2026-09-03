Заявления Путина не сулят ничего хорошего для надежд на мир в Украине, - CNN

Путин дал понять, что на него не повлияют проблемыи на фронте и экономические потери.

Последние заявления российского диктатора Владимира Путина рушат оптимистичные надежды на возможный мир в Украине. Об этом пишет CNN, отмечая, что на пресс-конференции на саммите ШОС в Бишкеке Путин намеренно подчеркнул одну важную мысль: страны существуют в состоянии дарвиновской конкуренции, и Россия одержит победу в этой борьбе.

Отвечая на вопрос о странных замечаниях, сделанных им несколькими днями ранее по поводу того, что косатки поедают белых медведей, Путин назвал свое заявление "спонтанной" аналогией продолжающейся конфронтации России с Западом.

"Главная мысль моего выступления заключалась в том, что если кто-то попытается утащить нас вниз по пищевой цепи и сожрать нас, съесть нас, ему следует ожидать, что ему сломают зубы. И Россия готова сделать именно это", - заявил он.

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Это послание было адресовано как для внутренней аудитории, так и для зарубежных лидеров, отмечает CNN:

"Что касается войны в Украине, Путин намерен удвоить усилия, независимо от того, где проходят линии фронта на поле боя и какие экономические потери Киеву удастся нанести простым россиянам посредством кампании глубоких ударов".

Путин осознает, что Украина находится в невыгодном положении, когда дело касается защиты своего воздушного пространства. В то же время он отверг опасность того, что российское воздушное пространство фактически закроется из-за украинских беспилотников, как ранее обещал президент украины Владимир Зеленский.

Подобные комментарии, сказал Путин, "равносильны призыву к государственному терроризму. И я хотел бы отметить, что они просят нас возобновить переговоры и запросить личные встречи. С террористами не ведут переговоры".

Путин также ясно дал понять, кого он предпочитает в качестве собеседников при заключении любых сделок с президентом США Дональдом Трампом: специального посланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, зятя Трампа.

"Это люди, близкие к президенту Трампу. На мой взгляд, это искренние люди, которые стремятся привнести в нашу работу конкретное содержание", - заявил он.

Такое предпочтение Путина может вызвать беспокойство в Киеве, отмечает CNN, поскольку Уиткофф и Кушнер не посещали Украину с тех пор, как заняли свои должности главных представителей Трампа по вопросам мира, и некоторые наблюдатели опасаются, что они могут поддержать сделку, которая будет иметь перевес в пользу России.

Украину ждет сложная зима, и есть опасения, что Россия может начать новую волну мобилизации после парламентских выборов в конце этого месяца. Путин заявил, что такие предположения "Полная чушь", однако его комментарии Путина о косатках и медведях могут дать представление о том, что у него сейчас на уме.

"Оставив в стороне сомнительную зоологию, почти трамповская нелогичность Путина говорит о том, что в экзистенциальном вопросе продолжения войны с Украиной его позиция остается такой же жесткой, как и прежде", - подытоживает CNN.

Война в Украине - последние новости

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с Путиным только тогда, когда стороны будут готовы заключить мирное соглашение по Украине.

Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что саммит между Владимиром Путиным, президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом возможно провести, но только для фиксации договоренностей.

Тем временем постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер сообщил, что сделку между США и Украиной по производству ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, вероятно, не успеют заключить до этой зимы.

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