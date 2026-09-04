Разработчики Metro 2039 показали новый трейлер и назвали дату выхода игры

Новая часть постапокалиптического шутера будет доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Украинская студия-разработчик 4A Games назвала дату выхода Metro 2039 – событие запланировали на 4 февраля 2027 года. Игра будет доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Одновременно с объявлением даты выхода разработчики представили новый геймплейный трейлер, записанный на PS5 Pro. Игра работает при 60 FPS с включенной трассировкой лучей.

Ролик начинается с быстрой смены различных сцен, после чего показывает более медленный игровой процесс Metro 2039, в котором большое внимание уделено исследованию локаций. Главный герой исследует разрушенные здания в постапокалиптической Москве, пробирается через опасные помещения и сталкивается с хорошо вооруженными противниками.

Видео дня

В перестрелках можно использовать различное оружие, гранаты и метательные ножи, а при необходимости – действовать скрытно. В финале трейлера разработчики демонстрируют несколько сцен из сюжетной кампании.

Metro 2039 – продолжение популярной игры Metro 2033 и ее сиквелов. События происходят в постапокалиптическом будущем, где люди вынуждены выживать под землей.

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