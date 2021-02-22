Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жосеп Боррель ожидает, что министры иностранных дел стран-членов ЕС на заседании отреагируют на конфронтацию России с Евросоюзом.
Об этом Боррель сказал перед началом заседания Совета ЕС.
"Понятно, что Россия несомненно находится в конфронтации с Европейским Союзом", - подчеркнул Боррель.
Также он напомнил, что Россия грубо отказалась взаимодействовать с ЕС в вопросе, касающемся критика Кремля Алексея Навального, в том числе не захотела выполнять решение Европейского суда по правам человека о немедленном освобождении Навального.
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"На Совете министров иностранных дел состоится важное обсуждение о том, как на это реагировать. Я надеюсь, что мы сделаем это в единстве и в настроенности", - сказал Боррель.
Отношения Евросоюза и России: что предшествовало
- По итогам недавнего визита в Москву вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия не заинтересована в конструктивном диалоге с ЕС. По его словам, российские власти не хотели использовать его визит для налаживания конструктивного диалога с Евросоюзом.
- В Москве Боррель призвал министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова выполнять Минские соглашения по урегулированию войны на Донбассе. Высокий представитель ЕС указал на важность уважения территориальной целостности Украины.
- Позже появилось заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности России разорвать отношения с ЕС. В частности, Лавров, отвечая на вопрос, идет ли Россия к разрыву с Евросоюзом, заявил: "Исходим из того, что мы готовы. Мы соседи. Если брать коллективно, они по-прежнему наш крупнейший торговый, инвестиционный партнер. Многие компании здесь работают, сотнями, тысячами исчисляются совместные предприятия. Если бизнес взаимовыгодный, мы будем его продолжать". Он убежден, что РФ сейчас с военной точки зрения стала полностью самодостаточной.
- При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что СМИ якобы исказили смысл заявлений Лаврова. Он пояснил, что речь идет о том, что Россия должна быть готова "к каким-то рестрикциям, к каким-то ограничениям и другим недружественным проявлениям".
- В МИД Германии заявили, что удивлены словами Лаврова и считают такие высказывания "странными". А в Брюсселе заявили, что расценивают действия Москвы как нежелание идти на диалог и сотрудничество.
- 11 февраля стало известно, что в Евросоюзе рассматривают предложение ввести санкции против России в связи с заключением Навального.
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