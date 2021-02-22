Высокий представитель ЕС Жосеп Боррель выразил надежду, что глдавы МИД стран-членов европейского сообщества продемонстрируют единство в реагировании на действия России.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жосеп Боррель ожидает, что министры иностранных дел стран-членов ЕС на заседании отреагируют на конфронтацию России с Евросоюзом.

Об этом Боррель сказал перед началом заседания Совета ЕС.

"Понятно, что Россия несомненно находится в конфронтации с Европейским Союзом", - подчеркнул Боррель.

Также он напомнил, что Россия грубо отказалась взаимодействовать с ЕС в вопросе, касающемся критика Кремля Алексея Навального, в том числе не захотела выполнять решение Европейского суда по правам человека о немедленном освобождении Навального.

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"На Совете министров иностранных дел состоится важное обсуждение о том, как на это реагировать. Я надеюсь, что мы сделаем это в единстве и в настроенности", - сказал Боррель.

Отношения Евросоюза и России: что предшествовало

По итогам недавнего визита в Москву вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия не заинтересована в конструктивном диалоге с ЕС. По его словам, российские власти не хотели использовать его визит для налаживания конструктивного диалога с Евросоюзом.

В Москве Боррель призвал министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова выполнять Минские соглашения по урегулированию войны на Донбассе. Высокий представитель ЕС указал на важность уважения территориальной целостности Украины.

Позже появилось заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности России разорвать отношения с ЕС. В частности, Лавров, отвечая на вопрос, идет ли Россия к разрыву с Евросоюзом, заявил: "Исходим из того, что мы готовы. Мы соседи. Если брать коллективно, они по-прежнему наш крупнейший торговый, инвестиционный партнер. Многие компании здесь работают, сотнями, тысячами исчисляются совместные предприятия. Если бизнес взаимовыгодный, мы будем его продолжать". Он убежден, что РФ сейчас с военной точки зрения стала полностью самодостаточной.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что СМИ якобы исказили смысл заявлений Лаврова. Он пояснил, что речь идет о том, что Россия должна быть готова "к каким-то рестрикциям, к каким-то ограничениям и другим недружественным проявлениям".

В МИД Германии заявили, что удивлены словами Лаврова и считают такие высказывания "странными". А в Брюсселе заявили, что расценивают действия Москвы как нежелание идти на диалог и сотрудничество.

11 февраля стало известно, что в Евросоюзе рассматривают предложение ввести санкции против России в связи с заключением Навального.

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Автор: Виталий Саенко