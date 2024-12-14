По мнению Шарпа, пребывание баз РФ в Сирии в том виде, как это было раньше, невозможно.

Москва ведет переговоры с новым руководством Сирии о возможности сохранения двух своих военных баз в стране. Военный эксперт из Израиля Давид Шарп в эфире 24 канала оценил, удастся ли Кремлю достичь желаемого.

Отмечается, что глава свержения сирийского диктатора Башада Асада – Абу Мохаммед аль-Джулани – выбрал прагматичный подход. На внутренней арене повстанцы объявили амнистию многим служащим времен Асада.

В то же время в отношении России глава повстанцев заявил, что его силы могли уничтожить или нанести ущерб базам Кремля, но "предпочитают деловой подход".

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"При том, что еще за день до того, как прекратился огонь, Россия наносила бомбовые удары, в том числе по мирным городам", – продолжил Шарп.

Эксперт считает, что силы, которые свергли режим Асада, думают, что уже решили свою главную проблему. По мнению Шарпа, они могли бы отомстить и перебить российских военных, однако пользы для будущего это не имело бы. Но пребывание баз РФ в Сирии в том виде, как это было раньше, невозможно.

"Какая необходимость в том, чтобы там находились российские истребители и летали над Сирией?" – акцентировал эксперт.

По словам Шарпа, военная база РФ на аэродроме в Сирии может функционировать в ограниченном виде и служить перевалочным пунктом для "авантюр" российских сил в Африке или Ливии.

Работать может и порт в Тартусе – туда российские корабли могут заходить для заправки, пополнения запасов продовольствия и тому подобное.

Российские базы в Сирии

Несколько дней назад представитель Госдепартамента Мэтью Миллер сообщил, что сейчас у США нет данных о статусе российских баз в Сирии и что с ними может сделать новая сирийская власть. Однако, по его словам, на будущее этих баз могут повлиять разрушительные действия Кремля в стране в последние годы, ведь РФ "есть за что ответить, когда речь идет о сирийском народе".

Ранее в Главном управлении разведки сообщали, что стремительное свержение режима Башара Асада в Сирии сказалось позорным бегством российского контингента с территории республики. Кремль выводил корабли с базы в Тартусе и перебрасывал остатки вооружения самолетами из Хмеймима.

Издание Business Insider писало, что падение режима Асада является стратегическим провалом со стороны РФ и угрожает российским военным базам в Сирии. Москва была близким союзником диктаторского режима и имеет две военные базы в этой стране, благодаря чему она получила стратегический плацдарм на Ближнем Востоке.

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