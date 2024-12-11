Также там высказались о будущем самого Башара Асада. В Госдепе считают, что его ждет суд.

У США в настоящее время нет данных о статусе российских баз в Сирии и что с ними могут сделать новые сирийские власти.

Но, как отметил спикер Госдепартамента Мэтью Миллер, США убеждены, что на их будущее повлияют разрушительные действия Кремля за последние десятилетия, передает Голос Америки. Миллер выразил убеждение, что РФ "есть за что ответить, когда речь идет о сирийском народе".

"РФ поддерживает жестокий режим, убивший сотни тысяч невинных сирийских мирных жителей; режим, который травил газом свой народ. Российское правительство наносило удары по мирным жителям Сирии. И уже сейчас Россия предоставила убежище жестокому тирану, ответственному за эти нападения. Поэтому им есть за что ответить перед людьми по всей Сирии", - высказался представитель Госдепа.

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Миллер выразил уверенность, что все эти факторы повлияют на решение новой сирийской власти относительно дальнейшей судьбы российских военно-морских баз, которые остались. Окончательное решение должно быть за сирийским народом, подчеркнул спикер.

"Меня не удивит, если люди в Сирии будут задавать эти вопросы, когда речь зайдет о российских объектах, которые остаются в Сирии... Влияние, которое Россия имела через эти базы в Сирии, было... катастрофическим для сирийского народа в течение последних 10-12 лет", - пояснил Миллер.

Что касается судьбы свергнутого Башара Асада, который теперь скрывается в РФ, то по словам Миллера, кроме Международного уголовного суда в Гааге, диктатор должен предстать перед судом сирийского народа.

"Я подозреваю, что вы увидите требование сирийского народа, чтобы он вернулся в Сирию и предстал перед правосудием за свои преступления. И это суд первой юрисдикции, который будет иметь место перед судом в Гааге", - добавил Миллер.

Ситуация в Сирии

Российские военные корабли исчезли с ее базы в Сирии через день после того, как силы повстанцев свергли многолетнего диктатора Башара Асада.

Сегодня военно-морской эксперт издания Defense Express, капитан первого ранга в отставке Владимир Заблоцкий заявил, что россияне не смогут сохранить контроль над военными базами в Сирии.

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