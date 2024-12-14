Ранее именно Ливию называли возможным местом для новой базы РФ в Средиземном море.

Россия начала понемного выводить войска из Сирии. Как минимум часть этой техники перебрасывают на российскую базу в Ливии. Такой вывод делает израильский военный эксперт Игаль Левин, анализируя свежие спутниковые снимки.

Сами снимки сегодня в социальной сети Х опубликовал журналист "Радио Свобода" Марк Крутов. На них показана российская авиабаза в городе Аль-Джуфра (Ливия). На снимки попал момент загрузки или разгрузки транспортного самолета Ил-76, а также новые объекты, которые, вероятно, являются радарами.

"Пока не ясно, будут ли русские расширять свое присутствие в Ливии или же это временный пункт для хранения техники, пока ее не перебросят в РФ кораблями. Сама база Аль-Джуфра не является полностью безопасной – в стране продолжается гражданская война, и год назад один российский Ил-76 был уничтожен ударом ракеты либо беспилотника", — отмечает Игаль Левин.

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Россия выходит из Сирии: последние новости

Как писал УНИАН, Россия начала эвакуировать свои отдаленные гарнизоны в северной и восточной частях Сирии. Однако пока россияне остаются на двух своих главных военных базах – воздушной в Хмеймиме и морской в Тартусе.

Ранее военно-морской аналитик Фредерик Ван Локерен отмечал, что у России есть несколько вариантов того, куда перебазировать свой флот, если базу в Сирии придется оставить. По его мнению, именно Ливия может оказаться наиболее вероятным сценарием из возможных.

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