Способность России наносить удары по всей Европе означает, что цели по всему континенту окажутся под угрозой, как только российская армия вступит в бой с силами НАТО.

Россия подготовила свой флот для нанесения ударов ракетами с ядерными боеголовками по объектам в Европе.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на секретные документы, оказавшиеся в его распоряжении. В них говорится о том, что российский флот обучен бить ракетами с ядерными боеголовками по объектам в глубине Европы в случае потенциального конфликта с НАТО.

Еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину военные представили офицерам НАТО карты вероятных целей. Некоторые из них расположены так далеко, как западное побережье Франции и Барроу-ин-Фернесс в Великобритании.

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Документы демонстрируют, как Россия представляла конфликт с Западом и планировала серию подавляющих ударов по Западной Европе. Эти секретные документы, составленные в период с 2008 по 2014 год, включают список целей для ракет, которые могут нести как обычные боеголовки, так и тактическое ядерное оружие.

Россия сохранила возможность размещения ядерного оружия на надводных кораблях, что, по мнению экспертов, связано со значительными дополнительными рисками эскалации или аварий.

Кроме того, в документах отмечается, что высокая маневренность военно-морского флота позволяет ему наносить "внезапные и упреждающие удары и массированные ракетные удары ... с разных направлений". Ядерное оружие "как правило" предназначено для использования "в сочетании с другими средствами поражения" для достижения целей России, говорится в документах.

FT отмечает, что эти документы предоставили западные источники. Аналитики, которые изучили их, заявили, что содержание соответствует тому, как НАТО оценивает угрозу ракетных ударов дальнего радиуса действия со стороны российского флота и скорость, с которой Россия, вероятно, прибегнет к применению ядерного оружия.

Издание отмечает, что карты были составлены скорее с презентационной целью, чем для оперативного использования. На них изображены 32 цели НАТО в Европе:

цели Балтийского флота находятся в основном в Норвегии и Германии, включая военно-морскую базу в Бергене, а также станции радиолокации и объекты сил специального назначения.

Северный флот, как ожидается, нанесет удары по объектам оборонной промышленности, таким как верфь подводных лодок в Барроу-ин-Фернес на северо-западе Великобритании.

В то же время экс-чиновник НАТО Уильям Альберк, который сейчас работает в Стимсоновском центре, заявил, что эта выборка является лишь малой частью "сотен, если не тысяч, целей, нанесенных на карту по всей Европе".

Способность России наносить удары по всей Европе означает, что цели по всему континенту окажутся под угрозой, как только российская армия вступит в бой с силами НАТО в странах Балтии и Польше, утверждают аналитики и бывшие военные чиновники.

"Их концепция войны - это тотальная война... Они рассматривают эти вещи (тактические ядерные боеголовки - УНИАН) как потенциально победоносное оружие... Они захотят применить их, причем довольно быстро", - считает профессор Института международных исследований Миддлбери в Монтерее Джеффри Льюис.

Тактическое ядерное оружие имеет меньший радиус действия и менее разрушительно, чем большое стратегическое, предназначенное для атаки на США. Однако оно все равно может высвободить значительно больше энергии, чем то, что было сброшено на Нагасаки и Хиросиму в 1945 году.

"Война" России против НАТО - последние новости

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