Польский министр также раскритиковал ЕС за" логику запоздалых действий " и призвал ускорить оказание помощи Украине.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сказал, что странам-членам НАТО стоит готовиться к возможному вторжению России.

Такое заявление он сделал в интервью российскому изданию "Настоящее время". "Я не собираюсь спекулировать. Но когда президент Путин угрожает другим странам, как он угрожал Украине перед вторжением, боюсь, что ему стоит верить. И к этому нужно готовиться", – заявил Сикорский.

На вопрос журналистов о том, верит ли он сам, что российские танки могут перейти границы НАТО, министр ответил: "Мы сейчас начинаем крупнейшие учения НАТО в истории. Если память не изменяет, в них участвуют 70 тыс. или 90 тыс. военных. Поэтому России лучше не пытаться, потому что она проигрывает. И благодаря храбрости украинских воинов Россия уже потеряла примерно половину своих танков и много другой военной техники".

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Кроме того, в интервью министр раскритиковал ЕС за "логику запоздалых действий" и призвал как можно быстрее помочь Украине с боеприпасами и средствами ПВО.

Возможное нападение России на страны НАТО: что известно

О возможной войне между Москвой и странами-участницами Североатлантического альянса на днях заявило издание Bild. Со ссылкой на секретный документ бундесвера, они написали о неизбежном начале этой войны летом 2025 года. Реализация этого плана, согласно документам, должна начаться уже в феврале этого года.

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