Министерство иностранных дел Украины призывает ЮНЕСКО отреагировать на угрозы России отправить украинских детей в интернаты.
Об этом спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил в микроблоге Twitter.
"На фоне сопротивления (со стороны местных жителей) Россия угрожает родителям на оккупированных территориях) Херсонщины и Запорожья отправлять их детей в интернаты, если они не запишут их в захваченные россиянами школы. Москва использует образование как средство угнетения. Призываем ЮНЕСКО срочно отреагировать на это преступление", - заявил Николенко.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, также отметил, что оккупанты активно выдают российские паспорта украинским детям, сообщает РБК-Украина.
"По нашим данным, например, в Бердянске уже выдано 800 паспортов. Даже дети, которым исполнилось 14 лет, тоже начинают получать российские паспорта", – заявил Скибицкий.
Война в Украине:
По состоянию на 23 августа 2022 года в российские семьи незаконно передали более 1000 детей из Мариуполя.
Управление по делам семьи и детства субъекта РФ Краснодарского края сообщило о программе, по которой российские власти перевезли более 1000 детей из Мариуполя в Тюмень, Иркутск, Кемерово и Алтайский край, где их усыновили российские семьи.
По данным вице-премьера Ирины Верещук, по состоянию на конец июня более двух тысяч детей были незаконно вывезены с территории Украины в Российскую Федерацию.
Она также добавила, что власть занимается этим вопросом индивидуально, когда приходят звонки от родных или знакомых о том, что они знают, где находится ребенок.
Верховная Рада Украины обратилась к Организации Объединенных Наций о недопустимости усыновление похищенных украинских детей в русских семьях.
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