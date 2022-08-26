Оккупанты угрожают украинским родителям отправить детей в интернаты, если они не будут ходить в захваченные оккупантами школы в оккупированных районах Херсонской и Запорожской областей.

Министерство иностранных дел Украины призывает ЮНЕСКО отреагировать на угрозы России отправить украинских детей в интернаты.

Об этом спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил в микроблоге Twitter.

"На фоне сопротивления (со стороны местных жителей) Россия угрожает родителям на оккупированных территориях) Херсонщины и Запорожья отправлять их детей в интернаты, если они не запишут их в захваченные россиянами школы. Москва использует образование как средство угнетения. Призываем ЮНЕСКО срочно отреагировать на это преступление", - заявил Николенко.

Відео дня:

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, также отметил, что оккупанты активно выдают российские паспорта украинским детям, сообщает РБК-Украина.

"По нашим данным, например, в Бердянске уже выдано 800 паспортов. Даже дети, которым исполнилось 14 лет, тоже начинают получать российские паспорта", – заявил Скибицкий.

Война в Украине:

По состоянию на 23 августа 2022 года в российские семьи незаконно передали более 1000 детей из Мариуполя.

Управление по делам семьи и детства субъекта РФ Краснодарского края сообщило о программе, по которой российские власти перевезли более 1000 детей из Мариуполя в Тюмень, Иркутск, Кемерово и Алтайский край, где их усыновили российские семьи.

По данным вице-премьера Ирины Верещук, по состоянию на конец июня более двух тысяч детей были незаконно вывезены с территории Украины в Российскую Федерацию.

Она также добавила, что власть занимается этим вопросом индивидуально, когда приходят звонки от родных или знакомых о том, что они знают, где находится ребенок.

Верховная Рада Украины обратилась к Организации Объединенных Наций о недопустимости усыновление похищенных украинских детей в русских семьях.

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