Их используют для содержания, допросов и сортировки военнопленных и гражданских.

Соединенные Штаты Америки идентифицировали по меньшей мере 20 фильтрационных лагерей на временно оккупированных Россией территориях Украины. Их используют для содержания, допросов и сортировки военнопленных и гражданских.

Об этом информирует Reuters со ссылкой на отчет исследователей Йельского университета при поддержке Госдепартамента США.

Отмечается, что в процессе формирования отчета использовались коммерческие спутниковые снимки и информация из открытых источников. Тщательный анализ данных помог с "высокой точностью" идентифицировать 21 фильтрационный лагерь. Обычно это школы, рынки и тюрьмы. Возле одного такого лагеря можно увидеть могилы, свидетельствующие о массовых захоронениях.

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Результаты исследования показали, что Россия и оккупационные власти "ЛДНР" создала "систему фильтрации" для сортировки людей в районах, которые находятся под российской оккупацией, что является "чрезвычайной ситуацией с правами человека".

В отчете указано, что кроме уже обнаруженных лагерей, еще по крайней мере семь мест могут быть частью системы "фильтрации". Аналитики планируют проверить и их.

Ранее УНИАН сообщал, что в Украину удалось вернуть более 16 тысяч человек, которые вырвались из российских "фильтрационных лагерей".

10 июля в гражданской сети ОПОРА сообщили, что, по приблизительным данным, через фильтрационные лагеря оккупантов прошли более 1 млн украинцев.

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