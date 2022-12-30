Президент Молдовы Майя Санду заявила, что ей "нечего обсуждать с государством-агрессором", комментируя возможность переговоров с российскими властями.
По словам Санду, она не видит возможности поддерживать с Россией конструктивные отношения после ее полномасштабного вторжения в Украину, пишет NewsMaker.
По ее словам, угрозы и запугивания других стран - это та политика, которую демонстрирует РФ.
"Таковы инструменты России: угрозы, попытки запугивания других стран. То, что мы видим в Украине, очень серьезно. Когда мы пришли к власти, мы заявили, что хотим конструктивных отношений с Россией. После того как началась эта война, какие отношения могут быть с агрессором, с государством, которое убивает своих соседей?" - сказала президент.
Российская агрессия: ситуация в Молдове
Недавно президент Майя Санду заявила, что Россия ведет гибридную войну против Молдовы, пытаясь дестабилизировать ситуацию в стране. Она подчеркнула, что Украина сегодня защищает не только собственную свободу, но и свободу Молдовы.
По словам руководителя Службы разведки и безопасности Александру Мустяцэ заявил, что Россия планировала вторгнуться на территорию Молдовы в начале 2023 года. Он отметил, что реализация этих планов зависит от развития войны в Украине.
На днях замминистра иностранных дел России Михаил Галузин пригрозил Молдове "катастрофой" из-за ее сотрудничества с НАТО. Но в МИД Молдовы жестко ответили на упреки российских террористов.