Майя Санду не видит возможности поддерживать с РФ конструктивные отношения после ее полномасштабного вторжения в Украину.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что ей "нечего обсуждать с государством-агрессором", комментируя возможность переговоров с российскими властями.

По словам Санду, она не видит возможности поддерживать с Россией конструктивные отношения после ее полномасштабного вторжения в Украину, пишет NewsMaker.

По ее словам, угрозы и запугивания других стран - это та политика, которую демонстрирует РФ.

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"Таковы инструменты России: угрозы, попытки запугивания других стран. То, что мы видим в Украине, очень серьезно. Когда мы пришли к власти, мы заявили, что хотим конструктивных отношений с Россией. После того как началась эта война, какие отношения могут быть с агрессором, с государством, которое убивает своих соседей?" - сказала президент.

Российская агрессия: ситуация в Молдове

Недавно президент Майя Санду заявила, что Россия ведет гибридную войну против Молдовы, пытаясь дестабилизировать ситуацию в стране. Она подчеркнула, что Украина сегодня защищает не только собственную свободу, но и свободу Молдовы.

По словам руководителя Службы разведки и безопасности Александру Мустяцэ заявил, что Россия планировала вторгнуться на территорию Молдовы в начале 2023 года. Он отметил, что реализация этих планов зависит от развития войны в Украине.

На днях замминистра иностранных дел России Михаил Галузин пригрозил Молдове "катастрофой" из-за ее сотрудничества с НАТО. Но в МИД Молдовы жестко ответили на упреки российских террористов.

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