В сети появились видео с, предположительно, 19-летним россиянином Ильназом Галявиевым, который 11 мая устроил стрельбу в гимназии Казани (Россия).

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Парень худого телосложения, в черной одежде и маске шел по улицам города, даже не пряча винтовки. На пути он встречает кого-то из знакомых и машет в ответ.

Другая камера зафиксировала момент, когда Галявиев уже заходит в заведение.

Стрельба в российской школе: подробности

Утром 11 мая в Казани в школе № 175 на улице Джаудата Файзи произошла стрельба и взрыв.

По данным СМИ, бойню в школе устроили двое подростков. Однако, позже появилась информация, что Ильназ Галявиев действовал один, его задержали.

В результате стрельбы погибли восемь человек. Сообщалось, что двое школьников разбились насмерть при попытке спастись.

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Автор: Яна Ставская