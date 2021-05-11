В сети появились видео с, предположительно, 19-летним россиянином Ильназом Галявиевым, который 11 мая устроил стрельбу в гимназии Казани (Россия).
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Парень худого телосложения, в черной одежде и маске шел по улицам города, даже не пряча винтовки. На пути он встречает кого-то из знакомых и машет в ответ.
Другая камера зафиксировала момент, когда Галявиев уже заходит в заведение.
Стрельба в российской школе: подробности
Утром 11 мая в Казани в школе № 175 на улице Джаудата Файзи произошла стрельба и взрыв.
По данным СМИ, бойню в школе устроили двое подростков. Однако, позже появилась информация, что Ильназ Галявиев действовал один, его задержали.
В результате стрельбы погибли восемь человек. Сообщалось, что двое школьников разбились насмерть при попытке спастись.
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