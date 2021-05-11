Ранее СМИ сообщали о 9 погибших в результате стрельбы.

Число жертв стрельбы в Казани в школе № 175 возросло до 11 человек. Ранее сообщалось о 9 погибших.

Об этом сообщили в экстренных службах, передает "РИА Новости".

Российское агентство ТАСС пишет, что 32 человека пострадали в результате бойни.

Читайте такжеСиловики ликвидировали второго стрелка, устроившего бойню в российской школе"32 человека пострадали в результате стрельбы в школе в Казани, их везут в больницы, сообщил источник в Минпросвещения", - говорится в сообщении.

Всего в школе, где произошла стрельба, находились 714 детей, около 70 сотрудников, из них 52 педагога.

Стрельба в школе Казани: что известно

Утром 11 мая в гимназии № 175 в Казани произошла стрельба и взрыв. Сообщается о двух стрелках. Одного - Ильназа Галявиева - задержали, а второго ликвидировали.

Оружие одного из стрелков было официально зарегистрировано, заявил глава Татарстана.

Официально сообщалось о 7 погибших детях, пострадали еще 16 человек.

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Автор: Ольга Робейко